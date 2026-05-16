可不可新品「生茶白玉冰淇淋」5/19上市　2份特價99元

▲可不可熟成茶行推出升級版「生茶白玉冰淇淋」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

可不可熟成茶行5月19日起推出「生茶白玉冰淇淋」，香草冰淇淋搭配軟Q白玉，再撒上微苦生茶粉，限時優惠2份99元。

可不可去年10月開賣「白玉珈琲雪藏冰淇淋」在Threads爆紅，不少人狂讚「超好吃」，一度賣到缺貨，掀起超高討論度。這次業者宣布推出升級版「生茶白玉冰淇淋」，北部及中南部門市單點59元、2份特價99元，商場店單點69元、2份特價109元，優惠限現場購買或電話自取，售完為止。

▲COMEME推出台式口味「千層黑糖肉鬆蛋塔」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

人氣可頌蛋塔品牌「COMEME康蜜」本周則推出台式新口味「千層黑糖肉鬆蛋塔」，底層為經典香奶內餡，往上堆疊鹹香台灣豬肉鬆、滿滿馬斯卡彭奶霜，最後再撒上現刨黑糖，每顆售價105元，限時販售至7月1日。業者提醒，因黑糖融化速度快，建議購買後10分鐘內食用完畢。

▲新加坡冰淇淋品牌「The Ice Cream & Cookie Co.（ICC）」開賣香港限定爆紅「雲朵棉花糖」。

另外，新加坡冰淇淋品牌「The Ice Cream & Cookie Co.（ICC）」近日也開賣香港爆紅「雲朵棉花糖」，此款冰淇淋以棉花糖在杯緣排出花瓣形狀後進行炙燒，接著倒進熱巧克力，最後放上一球冰淇淋，冰淇淋口味有開心果、斑蘭、焦糖脆餅、薄荷巧克力、香草和草莓等6種，每份288元。限時販售至6月8日。