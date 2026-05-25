ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

在地人直接帶保鮮盒掃貨！板橋15元素水煎包　半煎半蒸清甜不油膩

Viviyu小世界

Viviyu小世界 viviyu

集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

▲▼黃石市場素食水煎包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

這次來到黃石市場覺得很好逛也很好買，像是這間排隊排很長，一周僅營業四天的「素食水煎包」，也是跟著人群一起排隊才發現的銅板美食，是靠實力默默累積口碑的存在。營業時間一到，攤位前總是排滿人潮，就為了那一顆只要15元、外酥內香的素水煎包。而且還有買10送1的優惠，難怪在地人一次都是買10顆起跳，也有人直接帶著保鮮盒來購買！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通資訊
如果是自行開車，建議直接導航「黃石市場」，市場周邊有收費停車場，例如府中商圈附近停車場，步行約3～5分鐘即可抵達；或搭乘捷運板南線至「府中站」，從1號出口步行約5分鐘即可抵達黃石市場。

▲▼黃石市場素食水煎包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

黃石市場素水煎包
沒有醒目的招牌，甚至第一次來很可能會錯過，但只要看到一群人排隊，旁邊還飄著煎台的香氣，那大概就是了。

▲▼黃石市場素食水煎包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

沒有醒目的招牌，甚至也沒有店名，只有寫著1顆15元、買10送1的小招牌，卻讓老饕們時間一到就乖乖來排隊。在排隊的過程中還有不少人會先打電話來預訂，這樣買多也不用排太久。

▲▼黃石市場素食水煎包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲如果買比較多的朋友可以指定小袋裝的數量，最少2顆，最多6顆一袋，沒有講就是老闆隨便裝。

製作過程
老闆與工作人員分工俐落，一邊包、一邊煎、一邊裝袋，節奏非常流暢，工作人員要四人以上才足以應付這購買的人潮，兩爐煎台沒停過。

▲▼黃石市場素食水煎包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼黃石市場素食水煎包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

黑色的大圓鐵鍋靜靜升溫，把一顆顆圓滾滾的白胖水煎包整齊排入鍋中，蓋上鍋蓋，等待高溫和水蒸氣把那層薄薄的麵皮蒸熟，然後加大火力，讓底部在鐵板上緩緩形成那層讓人垂涎的金黃焦脆底。

▲▼黃石市場素食水煎包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼黃石市場素食水煎包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼黃石市場素食水煎包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼黃石市場素食水煎包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲半煎半蒸出的那層底部脆皮，在剛離開鐵盤時，酥脆度最棒，此時可以見到那金黃酥脆的底部，底層焦香的口感最棒了。

▲▼黃石市場素食水煎包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲可以近距離看到麵糰現包、餡料填入，再放上煎台滋滋作響的聲音。

1顆15元 ／ 買10送1
全素食材，內含高麗菜、胡蘿蔔、冬粉等新鮮蔬菜，手工包製現點現煎，底部金黃焦脆，頂部撒有黑芝麻。麵皮厚薄適中，油香與蔬菜清甜平衡，雖然是素食，但完全不會讓人覺得少了什麼。

▲▼黃石市場素食水煎包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

不同於許多素煎包會加入過多油膩的素料，這裡的內餡以大量的高麗菜、紅蘿蔔與冬粉為主，高麗菜被切得大小適中，保留了爽脆的鮮甜感；冬粉則負責吸收蔬菜產生的湯汁，讓每一口都濕潤不乾澀。

▲▼黃石市場素食水煎包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼黃石市場素食水煎包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲醬油膏、甜辣醬、辣椒醬可以任意選擇喜歡的醬料，看很多人都是喜歡甜辣醬，我則是都試試看。

▲▼黃石市場素食水煎包。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

心得
水煎包從袋子裡透出來的熱度，讓我邊走邊吃，完全停不下來。15元可以買來一顆剛出鍋的手工素水煎包，全素食材的清爽誠意、幾十年市場堆疊出來的配方、那層金黃焦脆底部，難怪大家一次都買好多顆，如果到附近想吃小點心時，不妨也可以試試。

黃石市場 素水煎包

地址：新北市板橋區福德街2巷5號
營業時間：周四至周日06：30－13：30
電話：0933－067493

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

【你可能也想看】

桃園南門市場50年米粉湯！慢熬大骨燉出濃白湯底超鮮甜
Q彈魚漿融合蛋香超涮嘴！湳雅夜市4.3顆星旗魚黑輪
板橋濃郁系黑豆漿老店！古早味毛豆餅、15元噴汁煎包必吃

關鍵字： 素食水煎包 新北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 VIVIYU小世界

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

PSY現身大巨蛋開球!　南韓天王睽違12年降臨台灣

推薦閱讀

排隊人潮沒斷過！三峽老街25元三角豬血糕、軟糯Q彈不黏牙

排隊人潮沒斷過！三峽老街25元三角豬血糕、軟糯Q彈不黏牙

大稻埕「第一家青草舖」1930年傳承至今　百草茶入喉涼而不寒

大稻埕「第一家青草舖」1930年傳承至今　百草茶入喉涼而不寒

湳雅夜市就能吃到正宗韓式糖餅！韓國闆娘每日手工現做

湳雅夜市就能吃到正宗韓式糖餅！韓國闆娘每日手工現做

咬下請小心噴汁！中壢夜市排隊餡餅　從天橋下小攤賣到開店面

咬下請小心噴汁！中壢夜市排隊餡餅　從天橋下小攤賣到開店面

在地人帶保鮮盒掃貨！板橋15元素水煎包

在地人帶保鮮盒掃貨！板橋15元素水煎包

才開2年！高記旗艦店4月底結束營業

才開2年！高記旗艦店4月底結束營業

大台中轉運中心年底啟用

大台中轉運中心年底啟用

臉書鄉民狂推蘆洲必吃炭火現烤胡椒餅！

臉書鄉民狂推蘆洲必吃炭火現烤胡椒餅！

桃園「新溪口吊橋回歸」6/30前免費

桃園「新溪口吊橋回歸」6/30前免費

收藏峇里島最美風景

收藏峇里島最美風景

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

力麗日月潭哲園會館7/8起停業改裝

才開2年！高記旗艦店4月底結束營業

桃園「新溪口吊橋回歸」6/30前免費

玩遍坪林茶鄉7大景點！

添好運吃到飽5/25起加碼天母高島屋店

桃園親子農場100元入園玩整天！

再睡5分鐘推「棉被厚奶蓋、水蜜桃霜淇淋」　2門市限定販售

臉書鄉民狂推蘆洲必吃炭火現烤胡椒餅！

只有兩個座位的台北隱世甜點店！

三屆USRC烘豆季軍隱身台中老宅！

熱門行程

最新新聞更多

在地人帶保鮮盒掃貨！板橋15元素水煎包

才開2年！高記旗艦店4月底結束營業

大台中轉運中心年底啟用

臉書鄉民狂推蘆洲必吃炭火現烤胡椒餅！

桃園「新溪口吊橋回歸」6/30前免費

收藏峇里島最美風景

芭達雅×曼谷雙城打球度假

尼泊爾聖境慢旅

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366