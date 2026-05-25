在地人直接帶保鮮盒掃貨！板橋15元素水煎包　半煎半蒸清甜不油膩

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

這次來到黃石市場覺得很好逛也很好買，像是這間排隊排很長，一周僅營業四天的「素食水煎包」，也是跟著人群一起排隊才發現的銅板美食，是靠實力默默累積口碑的存在。營業時間一到，攤位前總是排滿人潮，就為了那一顆只要15元、外酥內香的素水煎包。而且還有買10送1的優惠，難怪在地人一次都是買10顆起跳，也有人直接帶著保鮮盒來購買！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



交通資訊

如果是自行開車，建議直接導航「黃石市場」，市場周邊有收費停車場，例如府中商圈附近停車場，步行約3～5分鐘即可抵達；或搭乘捷運板南線至「府中站」，從1號出口步行約5分鐘即可抵達黃石市場。

黃石市場素水煎包

沒有醒目的招牌，甚至第一次來很可能會錯過，但只要看到一群人排隊，旁邊還飄著煎台的香氣，那大概就是了。

沒有醒目的招牌，甚至也沒有店名，只有寫著1顆15元、買10送1的小招牌，卻讓老饕們時間一到就乖乖來排隊。在排隊的過程中還有不少人會先打電話來預訂，這樣買多也不用排太久。

▲如果買比較多的朋友可以指定小袋裝的數量，最少2顆，最多6顆一袋，沒有講就是老闆隨便裝。

製作過程

老闆與工作人員分工俐落，一邊包、一邊煎、一邊裝袋，節奏非常流暢，工作人員要四人以上才足以應付這購買的人潮，兩爐煎台沒停過。

黑色的大圓鐵鍋靜靜升溫，把一顆顆圓滾滾的白胖水煎包整齊排入鍋中，蓋上鍋蓋，等待高溫和水蒸氣把那層薄薄的麵皮蒸熟，然後加大火力，讓底部在鐵板上緩緩形成那層讓人垂涎的金黃焦脆底。

▲半煎半蒸出的那層底部脆皮，在剛離開鐵盤時，酥脆度最棒，此時可以見到那金黃酥脆的底部，底層焦香的口感最棒了。

▲可以近距離看到麵糰現包、餡料填入，再放上煎台滋滋作響的聲音。

1顆15元 ／ 買10送1

全素食材，內含高麗菜、胡蘿蔔、冬粉等新鮮蔬菜，手工包製現點現煎，底部金黃焦脆，頂部撒有黑芝麻。麵皮厚薄適中，油香與蔬菜清甜平衡，雖然是素食，但完全不會讓人覺得少了什麼。

不同於許多素煎包會加入過多油膩的素料，這裡的內餡以大量的高麗菜、紅蘿蔔與冬粉為主，高麗菜被切得大小適中，保留了爽脆的鮮甜感；冬粉則負責吸收蔬菜產生的湯汁，讓每一口都濕潤不乾澀。

▲醬油膏、甜辣醬、辣椒醬可以任意選擇喜歡的醬料，看很多人都是喜歡甜辣醬，我則是都試試看。

心得

水煎包從袋子裡透出來的熱度，讓我邊走邊吃，完全停不下來。15元可以買來一顆剛出鍋的手工素水煎包，全素食材的清爽誠意、幾十年市場堆疊出來的配方、那層金黃焦脆底部，難怪大家一次都買好多顆，如果到附近想吃小點心時，不妨也可以試試。

黃石市場 素水煎包

地址：新北市板橋區福德街2巷5號

營業時間：周四至周日06：30－13：30

電話：0933－067493

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►桃園南門市場50年米粉湯！慢熬大骨燉出濃白湯底超鮮甜

►Q彈魚漿融合蛋香超涮嘴！湳雅夜市4.3顆星旗魚黑輪

►板橋濃郁系黑豆漿老店！古早味毛豆餅、15元噴汁煎包必吃