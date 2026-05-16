飯店推「美樂蒂、雙星仙子」主題房！7大互動空間免費玩

▲台北遠東香格里拉首度攜手三麗鷗，推出「美樂蒂＆雙星仙子」主題房。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

搶攻親子、自由行與暑假旅遊商機，飯店紛紛祭出主題聯名與會員優惠。台北遠東香格里拉首度攜手三麗鷗，推出「美樂蒂＆雙星仙子」主題房與7大互動空間；而桃禧集團旗下台北車站智選假日酒店與桃園機場假日酒店，則推出IHG會員「每晚5K積分包價優惠」。

▲客房空間巧妙妝點美樂蒂元素，從窗戶上的窗貼到沙發上的造型抱枕，洋溢粉嫩氣息。（圖／業者提供）



台北遠東香格里拉將於7月1日至8月30日限時推出「美樂蒂＆雙星仙子」主題住房專案，打造5款風格主題房型，包含雙床、特大床與家庭房配置，結合宋代美學與三麗鷗角色元素，營造夢幻度假氛圍。

▲客房內的沙發區，牆面上以美樂蒂&雙星仙子主題畫作妝點，在典雅氛圍中注入萌趣元素。（圖／業者提供）



此次聯名同步規畫「美樂蒂＆雙星仙子夏日星夢樂園」7大互動空間，入住旅客可享2位大人與2位12歲以下孩童無限暢玩，現場設有夢幻拍照區、Switch2遊戲區、夾娃娃機、角色扮演廚房與童書閱讀區等設施，還可參加2堂創意史萊姆、水晶凍飲及療癒捏捏樂等手作課程。

▲豐富的娛樂設施，包含Switch2主機、趣味夾娃娃機及釣魚機。（圖／業者提供）



入住專案還包含自助早餐、主廚特製迎賓甜點，以及價值超過千元的「夏日夢隨行」限定周邊組，內含小行李箱、杯墊、鑰匙圈、文件夾與證件套等5款商品。專案每晚1萬元起，另加收10%服務費及5%稅金。不過，業者指出，美樂蒂&雙星仙子主題房型均為固定配置，恕不提供指定特定角色主題房。

▲桃園機場假日酒店座落於桃園國際機場周邊樞紐地段，適合轉機、商務出差及MICE會展旅客入住。（圖／業者提供）



另外，桃禧集團旗下台北車站智選假日酒店與桃園機場假日酒店，則歡慶加入洲際酒店集團（IHG）滿1周年，自5月18日至24日限時推出「每晚5K積分包價優惠」。

▲台北車站智選假日酒店大廳。（圖／業者提供）



旅客透過IHG官網預訂指定方案，加價88元即可額外獲得5,000點IHG優悅會積分，入住期間為6月1日至8月30日。台北車站智選假日酒店最低每晚2,280元起，含免費中西式自助早餐；桃園機場假日酒店最低每晚2,356元起，前200名入住再加贈7-ELEVEN商品卡，以上價格皆另加收15.5%稅金與服務費。

▲▼上圖：台北車站智選假日酒店最低每晚2,280元起；下圖：桃園機場假日酒店最低每晚2,356元起。（圖／業者提供）



桃禧集團表示，雙館加入IHG後，住房率較過往同期成長約7成，透過國際品牌效益，吸引更多國內外旅客認識台北與桃園。此次周年優惠也希望結合會員積分與暑期旅遊需求，提供旅客更具彈性的住宿選擇。