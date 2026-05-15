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開丼x《進擊的巨人》聯名5/22登場　吃日出燒肉丼送壓克力鑰匙圈

▲「開丼 燒肉vs丼飯」聯名《進擊的巨人》。（圖／業者提供）

▲「開丼 燒肉vs丼飯」聯名《進擊的巨人》。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

「開丼 燒肉vs丼飯」攜手神級動漫《進擊的巨人》，5月22日起於全台14間門市同步推出聯名活動，9大品項、共13款限定周邊都能加購帶回家，點用2款指定餐再送貼紙、壓克力鑰匙圈。此外，為了讓粉絲能一次收集所有商品，今日起於線上開賣「始祖覺醒」套組。

▲「開丼 燒肉vs丼飯」聯名《進擊的巨人》。（圖／業者提供）

▲《進擊的巨人》聯名套餐。（圖／業者提供）

「開丼 燒肉vs丼飯」與《進擊的巨人》的聯名活動5月22日登場，聯名套餐以作品中震撼的「地鳴」為概念，推出升級爆量版的「骰子菲力丼」與「日出燒肉丼」聯名定食套餐，前者隨餐附贈聯名貼紙，後者則是送壓克力鑰匙圈，分別有米卡莎、艾連、阿爾敏3種角色圖案。

▲「開丼 燒肉vs丼飯」聯名《進擊的巨人》。（圖／業者提供）

▲壓克力鑰匙圈。（圖／業者提供）

除了指定套餐附贈，只要加入會員，還能購買其他周邊，入門款首推「徽章組」，每包內含3款隨機設計，無論是角色經典畫面或象徵元素，都極具收藏樂趣，售價最低59元；其他還有實用派單品，分別是零錢包（199元）、圍裙（299元）、不鏽鋼隨行杯（499元）、金屬書籤（129元）、不鏽鋼餐具組（249元）、明信片（159元）。

▲「開丼 燒肉vs丼飯」聯名《進擊的巨人》。（圖／業者提供）

▲徽章組。（圖／業者提供）

為了讓粉絲能一次收集所有商品，今日起於線上開賣「始祖覺醒」套組，包含了13款聯名周邊，早鳥優惠價1799元（原價2388元），完成預購再加碼贈送「日出燒肉丼定食套餐（每份280元）」兌換券。預購連結：https://www.gyenshop.com.tw/product/P2605111XZGKVW

▲壽司郎×《貓貓蟲咖波》聯名活動5/11開跑。（圖／壽司郎提供）

另外，壽司郎攜手台灣人氣插畫IP《貓貓蟲咖波》推出聯名活動，集結咖波、狗狗、小雞、兔兔等經典角色，打造4款聯名餐點、14款限定周邊，並於全台規劃6家主題店，邀請粉絲找尋牠們的可愛蹤影。

5月11日開跑的壽司郎×《貓貓蟲咖波》聯名活動（6/14結束），其中聯名菜單以《貓貓蟲咖波》鮮明的角色特性為概念，將貪吃獵奇又萌萌可愛的形象巧妙融入餐點設計，「青森縣產鱒鮭拼盤（220元）」將青森縣產鱒鮭以多元料理方式呈現，同時附贈1款盲袋壓克力吊飾（共6款，含1款隱藏版），全台限量4萬5000個。

▲咖波躲躲絨毛吊飾。（圖／壽司郎提供）

貓貓蟲咖波聯名周邊加價購從5月18日開始，內用消費單筆發票滿500元，即可用299元加購盲盒「咖波躲躲絨毛吊飾」1個（共5款），最多可加購3個，全台共3萬5000個。
 

關鍵字： Klook 石垣島渡輪　

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