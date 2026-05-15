石垣島渡輪今開賣「單程未稅2000起」　享海上浴場、咖啡廳

▲5月28日起開航「基隆－石垣島」航線的八重山丸渡輪。（圖／Klook提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

基隆直航石垣島的全新「八重山丸渡輪」，預計於5月28日啟航，為台灣旅客帶來出國新選擇。Klook為獨家販售的旅遊電商，即日起正式開賣，同時推出石垣島租車7折、基隆港來回專車接駁優惠，並精選石垣島五大必訪行程，讓旅客一站式規劃吃喝玩樂與交通。

來往於基隆與石垣島的「八重山丸渡輪」5至6月期間每周四晚間自基隆出發，7至8月則加開為每周二、四固定航班。航線特別採「夜間出發、清晨抵達」設計，單程航程約7至8小時，旅客可在船上休息住宿一晚，醒來就抵達石垣島。

▲八重山丸渡輪示意圖。

渡輪依艙房類型共分為8種定價，最低為單程未稅價2800元的標準房，最高則是每人未稅價1萬500元的雙人皇家套房，全船限量僅2間，提供尊榮私密的航行體驗。5至6月期間也推出限時優惠票價，最低單程未稅價2000元起。

▲▼船上免稅店與公共空間示意圖。

船上設施包含餐廳、咖啡廳、卡拉OK室與大浴場，為皇家套房與豪華套房旅客準備的VIP貴賓室，更有便利商店與免稅店可盡情選購，讓旅客在航程中就先感受度假的節奏。

除了渡輪船票，即日起至6月30日為止，Klook也提供石垣島租車7折起優惠，多家租車公司現場亦提供中文服務，不讓語言成為旅遊阻礙，加上租車前免費取消方案與Klook會員積分回饋，讓行程規劃更有彈性。

▲石垣島川平灣。（圖／記者蔡玟君攝）

石垣島被譽為「日本馬爾地夫」，以湛藍海水與豐富自然生態聞名，Klook也精選石垣島5大經典必玩行程，如「藍洞與夢幻島浮潛體驗」，可探索石垣島最熱門的浮潛秘境「藍洞」和絕美無人島「夢幻島」。

「SUP或獨木舟悠閒之旅」則能前往石垣島最具代表性的風景名勝「川平灣」體驗SUP立槳，或是於夕陽餘暉中划著獨木舟欣賞夕陽染紅天空與海面的絕美景色；而「藍珊瑚玻璃船海底探索」則能搭乘玻璃船欣賞川平灣海中世界。

石垣島也有豐富的夜間體驗活動，如「夜間星空叢林夜遊」有專業導遊帶領旅客探索日本首個「星空保護區」，並觀察夜行性動物了解島嶼生態奧秘。每年3月至6月限定的「八重山姬螢發光秀」則在黃昏時分走進八重山姬螢的棲息地，觀賞微光閃爍的螢火蟲點亮夜晚的森林。

▲大阪心齋橋示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

易遊網線上旅展從即日起開跑，推出5元機票、機加酒5折券、國內外飯店5折券等商品，並同步攜手福斯商旅以及國內規模最大的純電動車隊ZEMO，凡於活動期間預訂11月30日前出發的機票或機加酒商品，前400名下單之商務艙旅客，即可享「1元機場送機」。

▲真航空。（圖／ETtoday資料照）

業者也集結17家航空公司旅展優惠，熱門航點最低下殺5折起。如「真航空」飛釜山來回含稅5390元起（含15公斤行李）、星宇航空飛熊本來回含稅10,706元起、國泰航空飛東京來回含稅1萬2713元起。

而票券商品也有多項限量買一送一優惠，包括香港昂坪纜車、JR關西與北陸鐵路周遊券7日+高岡哆啦A夢門票套組、JR觀光列車「Hana Akari」等。



日韓飯店也祭出最低5折起優惠，如「大阪堺筋本町大和ROYNET PREMIER酒店」每晚含稅3150元起；位於東京銀座的「三井花園酒店銀座五丁目」下殺55折起，每晚含稅4665元起；沖繩「東急STAY沖繩那霸酒店」每晚含稅3720元起；鄰近清溪川的「新首爾酒店」同樣享55折起優惠，每晚含稅最低免3000元就住得到。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）