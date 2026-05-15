ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台南國華街60年「員林肉圓」5月底熄燈　庫存原料售完將提前結束

▲台南國華街60年「員林肉圓」5月底熄燈。（圖／取自國華街員林肉圓臉書）

▲台南國華街60年「員林肉圓」5月底熄燈。（圖／取自國華街員林肉圓臉書）

記者黃士原／台北報導

台南老字號美食又少一家！位於國華街、開業近60年的「員林肉圓」，日前宣布將於5月底熄燈，如果庫存原料售完，將提前結束營業。消息傳出讓許多老饕不捨，直說「以後只能懷念了」、「收掉真的很難過」。

台南除了牛肉湯、鹹粥、鱔魚意麵，肉圓也是特色美食之一，以「清蒸」為主流，特色為皮薄軟嫩，內餡多以蝦仁、火燒蝦為主角。不過位於國華街的「員林肉圓」則是少數屬於彰化風味的肉圓，外皮使用地瓜粉、樹薯粉混合製作而成，具有半透明、Q彈有勁的特性，內餡則以豬後腿肉、脆口筍丁為基礎。

▲台南國華街60年「員林肉圓」5月底熄燈。（圖／取自國華街員林肉圓臉書）

▲台南國華街「員林肉圓」先蒸後炸。（圖／取自國華街員林肉圓臉書）

員林肉圓開業近60年，擁有許多忠實客人，更是當地人從小到大的回憶，不過日前業者公告只營業到5月底（預計5月31日），如庫存原料售完，將會提前結束營業。

歇業消息傳出後，讓粉絲覺得不捨，有人說「這家肉圓口味真的不亞於道地的彰化肉圓，以後只能懷念了」、「承載很多回憶的一間店，收掉真的很難過」、「是我和父母常常一起用餐的回憶，好可惜」、「又少了一家老店，是我從小吃到大的回憶」。

▲亞東甜不辣預計7月復工。（圖／翻攝自Google Maps）

另外，深受老饕喜愛的亞東甜不辣，在萬華經營已有60年，在Google評論上擁有4.1顆星的高分，不過日前被民眾發現多日未開門營業，查詢Google地圖顯示暫停營業，不少老饕前往用餐也撲了空。有網友在臉書社團上發文詢問原因，但未得到正確答案，有人說是家裡有事，也有人說是缺工造成。

不少老顧客關心「亞東甜不辣」遲遲未營業，頻頻向附近的在地老店「涼粉伯」詢問，該店老闆開玩笑的說「真的快被問到懷疑人生」，乾脆親自向亞東甜不辣的吳老闆確認近況，得到答案是預計7月復工。涼粉伯在臉書貼文表示，「請各位老主顧先不要慌，也不要每天來問我們，等開了再來捧場比較實在。」

關鍵字： 美食雲 台南美食 國華街 員林肉圓

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

白冰冰入圍金曲「請出老奶奶」　放話跳〈舞孃〉跟蔡依林下戰帖

推薦閱讀

北海岸公路旅行必停「海景露台咖啡廳」

北海岸公路旅行必停「海景露台咖啡廳」

開丼x《進擊的巨人》聯名5/22登場

開丼x《進擊的巨人》聯名5/22登場

東京：麻疹接觸者5/18「免費接種疫苗」

東京：麻疹接觸者5/18「免費接種疫苗」

基隆－石垣島渡輪今開賣單程未稅2000起

基隆－石垣島渡輪今開賣單程未稅2000起

揭密台灣六千年製陶歷史！

揭密台灣六千年製陶歷史！

台南國華街60年「員林肉圓」5月底熄燈

台南國華街60年「員林肉圓」5月底熄燈

可樂雪糕買2送2、夯品買1送1　超商周末優惠懶人包

可樂雪糕買2送2、夯品買1送1　超商周末優惠懶人包

高雄古早味粉圓冰只要20元佛心價！

高雄古早味粉圓冰只要20元佛心價！

福隆國際沙雕藝術季5/29開幕

福隆國際沙雕藝術季5/29開幕

台北老房子新景點「光在錦町」今開幕

台北老房子新景點「光在錦町」今開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

CoCo限時兩天「3款飲品39元起」　新品紅柚雙響炮買1送1

郵輪短天數玩日本「3天2夜7500元起」

漢來美食全新品牌「常粵」明開幕

台北老房子新景點「光在錦町」今開幕

土耳其女婿重現家鄉味！深藏迪化街古建築

民生早午餐降價「經典早餐盤360元起」

肉次方平日下午爽吃3小時回歸

亞尼克「三顆布丁生乳捲」部分門市完售　業者：可電話預訂

迪化街無菜單熟成魚料理！30年老師傅掌廚

築間旗下「芡芳石頭火鍋」10店剩1家

熱門行程

最新新聞更多

北海岸公路旅行必停「海景露台咖啡廳」

開丼x《進擊的巨人》聯名5/22登場

東京：麻疹接觸者5/18「免費接種疫苗」

基隆－石垣島渡輪今開賣單程未稅2000起

揭密台灣六千年製陶歷史！

台南國華街60年「員林肉圓」5月底熄燈

可樂雪糕買2送2、夯品買1送1　超商周末優惠懶人包

高雄古早味粉圓冰只要20元佛心價！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366