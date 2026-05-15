台南國華街60年「員林肉圓」5月底熄燈　庫存原料售完將提前結束

▲台南國華街60年「員林肉圓」5月底熄燈。（圖／取自國華街員林肉圓臉書）

記者黃士原／台北報導

台南老字號美食又少一家！位於國華街、開業近60年的「員林肉圓」，日前宣布將於5月底熄燈，如果庫存原料售完，將提前結束營業。消息傳出讓許多老饕不捨，直說「以後只能懷念了」、「收掉真的很難過」。

台南除了牛肉湯、鹹粥、鱔魚意麵，肉圓也是特色美食之一，以「清蒸」為主流，特色為皮薄軟嫩，內餡多以蝦仁、火燒蝦為主角。不過位於國華街的「員林肉圓」則是少數屬於彰化風味的肉圓，外皮使用地瓜粉、樹薯粉混合製作而成，具有半透明、Q彈有勁的特性，內餡則以豬後腿肉、脆口筍丁為基礎。

▲台南國華街「員林肉圓」先蒸後炸。（圖／取自國華街員林肉圓臉書）

員林肉圓開業近60年，擁有許多忠實客人，更是當地人從小到大的回憶，不過日前業者公告只營業到5月底（預計5月31日），如庫存原料售完，將會提前結束營業。

歇業消息傳出後，讓粉絲覺得不捨，有人說「這家肉圓口味真的不亞於道地的彰化肉圓，以後只能懷念了」、「承載很多回憶的一間店，收掉真的很難過」、「是我和父母常常一起用餐的回憶，好可惜」、「又少了一家老店，是我從小吃到大的回憶」。

▲亞東甜不辣預計7月復工。（圖／翻攝自Google Maps）

另外，深受老饕喜愛的亞東甜不辣，在萬華經營已有60年，在Google評論上擁有4.1顆星的高分，不過日前被民眾發現多日未開門營業，查詢Google地圖顯示暫停營業，不少老饕前往用餐也撲了空。有網友在臉書社團上發文詢問原因，但未得到正確答案，有人說是家裡有事，也有人說是缺工造成。

不少老顧客關心「亞東甜不辣」遲遲未營業，頻頻向附近的在地老店「涼粉伯」詢問，該店老闆開玩笑的說「真的快被問到懷疑人生」，乾脆親自向亞東甜不辣的吳老闆確認近況，得到答案是預計7月復工。涼粉伯在臉書貼文表示，「請各位老主顧先不要慌，也不要每天來問我們，等開了再來捧場比較實在。」