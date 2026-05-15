福隆國際沙雕藝術季5/29開幕　首3天12歲以下孩童免費入場

▲福隆國際沙雕藝術季5/29開幕。（圖／福容大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

今年邁入第19年、2026福隆國際沙雕藝術季將於5月29日開幕，本屆以「環球夏日沙雕派對」為主題，邀請超過15位國內外沙雕藝術家聯手創作，展出超過40座大型主題沙雕，包括《侏羅紀世界》、《回到未來》、《大白鯊》、《E.T.》、《史瑞克》等人氣國際IP。另外，首3天12歲以下孩童身上配戴主題IP配件可免費入場。

今年展場最大亮點之一，便是以《史瑞克》系列電影中的經典場景「遠的要命王國」城堡打造年度主雕，高聳壯觀的城堡氣勢成為全場最吸睛焦點，搭配史瑞克、費歐娜公主經典角色現身，重現童話世界幽默又奇幻的氛圍；《侏羅紀世界》則重現巨型恐龍震撼登場，彷彿走入史前冒險世界；《大白鯊》經典畫面躍上沙灘，巨大鯊魚破浪而出的視覺效果，帶來滿滿夏日電影氛圍。

▲《侏羅紀世界》沙雕。（圖／福容大飯店提供）

《功夫熊貓》中的阿波也以逗趣姿態現身，結合濃厚東方武術元素與可愛角色魅力，成為大小朋友爭相拍照的人氣展區；《馬達加斯加》則集結獅子愛力獅、斑馬馬蹄等經典角色，打造充滿歡樂感的叢林派對場景。此外，《馴龍高手》中的沒牙與小嗝嗝也將帥氣登場，透過巨型飛龍沙雕與北歐冒險風格場景設計，營造宛如置身奇幻飛龍世界的沉浸感。

沙雕師陳漢中表示，今年製作《回到未來》與《E.T.》作品，是從小就很喜歡的電影，如今可以製作這個IP，非常的興奮；吳芳靜表示，沙雕是大自然的藝術，沙雕師不僅要抗日曬，連同作品還要面對下雨的困境，在製作上非常的不容易。而來自日本的保版俊彥提到，「來台灣創作沙雕已有14至15年經驗，福隆的沙質非常的好，期待能有更多好作品能夠呈現給大家」。

▲《E.T.》沙雕。（圖／福容大飯店提供）

福隆國際沙雕藝術季也推出各種優惠，首先是5月29日至5月31日，12歲以下孩童身上配戴主題IP的配件，中午12點前可享免費入園。6月1日至6月30日期間，每周三推出「學生日」，國小學生持100分考券即可享本人免費入場，同行者同樣享190元優惠票價；另外每周四則推出「比基尼主題日」，穿著比基尼現場購票入園，即可享本人免費入場，同行親友再享每人190元優惠票價。