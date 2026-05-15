台北金華街新景點「光在錦町」開幕　咖啡、鐵鍋鬆餅等6品牌進駐

▲台北金華街新園區「光在錦町」今開幕。（圖／大樂司文創提供）

記者黃士原／台北報導

台北市歷史建築「錦町日式宿舍群—杭州南路二段61巷33至51號、金華街90號」，透過「老房子文化運動2.0」媒合，由民間團隊「大樂司文創」負責修復及再利用，以「光在錦町」作為營運名稱，今日正式開幕，進駐商家包含精品咖啡、日式鐵鍋鬆餅、京都湯豆腐料理，以及用「聲音策展」為核心的生活風格品牌。

▲錦町日式宿舍群多採用木構架型式，外牆使用雨淋板，內側為編竹夾泥牆構造。（圖／取自台北市政府網站）

「錦町日式宿舍群」於2007年公告登錄為台北市歷史建築，自1920年代作為日治時期建立的中等階級官舍宿舍群，戰後由台灣菸酒公賣局接管，空間格局為日式住宅風格，建築物遵循日本官舍制度規劃，多採用木構架型式，外牆使用雨淋板，內側為編竹夾泥牆構造，屋簷深遠並保留通風設計，因應台灣潮濕多雨的氣候環境，使日常起居與自然環境取得良好平衡。

▲「光在錦町」營運上秉持著歷史場域結合餐飲與生活的精神。（圖／大樂司文創提供）

這次「錦町日式宿舍群—杭州南路二段61巷33至51號、金華街90號」開幕，由大樂司文創股份有限公司經營文化場域，並將此園區命名為「光在錦町」，秉持著歷史場域結合餐飲與生活的精神，採用非傳統「單一據點」的方式，以「場域整體運營」型式，串聯歷史展陳、生活風格餐飲、日式飲食文化、咖啡輕食、茶文化體驗並結合家具選品之複合型空間，形成多層次場域結構。未來將提供展演、餐飲與生活美學對話的空間，讓民眾在日常中觸碰歷史。

▲光在錦町園區空間強調日本美學中的「間（Ma）」概念，透過適度留白，創造出能讓人放慢節奏、與光影共存的生活場域。（圖／大樂司文創提供）

光在錦町園區空間強調日本美學中的「間（Ma）」概念，透過適度留白，創造出能讓人放慢節奏、與光影共存的生活場域。在此基礎上，多元品牌進駐也成為空間敘事的一部分，包含精品咖啡品牌ALCHEMIST、主打日式鐵鍋鬆餅的FUKUYA芙香家、以京都湯豆腐料理為核心的豆舞、北歐設計家具品牌VG House。

Frisson為以「聲音策展」為核心的生活風格品牌，透過音響選品、黑膠音樂與空間設計，打造沉浸式的感官體驗場域，除了在光在錦町開設首間實體空間，還攜手Sweet & Sour開設甜酸3號店Sweet & Sour Coffee Wave，主打精品咖啡與輕食，融合酸種麵包、創意餐點與日常風味。

▲寶桑町屋。（圖／雲品國際提供）

另外，台東縣政府自5月1日起推出國旅補助方案，雲品國際旗下文創青旅「寶桑町屋（Machiya Posong）」亦響應這波長住熱潮，推出連住青旅單人房5晚優惠價4500元，結合補助專案後僅需2000元起，平日入住更加贈早餐。

「寶桑町屋」由古老日式宿舍改建而成，以日式侘寂美學與現代木質建材交織出溫暖靜心的氛圍，館內青年旅館配置9間單人房與1間雙人房，提供極具獨立性的休憩環境。館內公共區域則設置景觀火爐、日式茶席，旅人能在此悠閒品味台東在地特產紅烏龍茶與傳統封仔餅，沉浸式感受台東慢活節奏。