航海王千陽號正式登陸！ 「2026淡江航海趣」今日盛大啟航　萬人湧入淡水見證「新航道」

▲首次在臺灣曝光高達6.5公尺的「巨型二檔魯夫」，18_15起每小時15分及45分將進行燈光展演。

圖、文／新北市政府觀光旅遊局提供

今年夏天，全臺最熱血的冒險航程今日正式在淡水河口啟航！新北市政府今（16）日晚間於淡水金色水岸舉行「2026淡江航海趣」啟動記者會。新北市長侯友宜親臨現場，與全球超人氣IP《航海王》（ONE PIECE）的主角魯夫共同進行啟動儀式，點亮高達12公尺的「千陽號」主燈，宣告為期近兩個月的夏日盛典正式展開。

▲展區內更設置了5公尺高的「人氣通訊生物・電話蟲」。

▲會場也設置惡魔果實等許多航海王經典裝置在活動會場供民眾打卡。

▲市長侯友宜、觀光旅遊局局長楊宗珉及與會貴賓在千陽號前共同啟動，五彩斑斕的光束、煙霧特效同步展演「啟航燈光秀」，瞬間照亮淡水夜空，場面極其震撼。

本活動結合「淡江大橋通車」的里程碑，將淡水河口轉化為《航海王》故事中的「新航道」。市長侯友宜表示，淡江大橋的通車不僅大幅縮短了淡水與八里間的交通時間，更象徵新航線的開啟。本次活動跨界聯名全球知名的《航海王》，正是希望傳遞冒險、勇氣與夥伴情誼，邀請全臺粉絲與市民來到淡水金色水岸，感受不一樣的河岸風情。

▲現場裝置空中漂浮之島也再現了空島的神祕氣息。

▲市長侯友宜、觀光旅遊局局長楊宗珉及與會貴賓一同登上可登上甲板的千陽號。

啟動記者會由人氣爆棚的魯夫與YOYO家族藝人帶來熱血表演拉開序幕。隨後啟動儀式中，市長侯友宜、觀光旅遊局局長楊宗珉及與會貴賓在千陽號前共同啟動，五彩斑斕的光束、煙霧特效同步展演「啟航燈光秀」，瞬間照亮淡水夜空，場面極其震撼，侯友宜市長與與會貴賓一同登上「千陽號」，象徵向前邁進的力量與未來的願景。作為本次活動最受矚目的亮點裝置，高達12公尺的「千陽號」座落於金色水岸邊，結合氣膜藝術與鋼構技術打造巨大船體，開幕首日即吸引大批粉絲與遊客前來朝聖，其中上午10:00至11:00、晚間19:30分至20:30特別開放民眾還可親自登上甲板搶先體驗，一邊感受航海王的冒險氛圍，一邊遠眺剛通車的淡江大橋壯麗景緻。此外，自5/17起每晚18:00至20:30，每半小時將展演結合光束與煙霧特效的「啟航燈光秀」，相關裝置也將亮燈至晚上10點，持續點亮整個淡水河畔。

▲光之龍宮拱門引領民眾走進深海幻境。



▲新北市長侯友宜親臨現場，與全球超人氣IP《航海王》（ONE PIECE）的主角魯夫與在地立委、議員、交通部公路局共同進行啟動儀式，點亮高達12公尺的「千陽號」主燈。

除了主燈千陽號，展區內更設置了多處讓粉絲尖叫的拍照熱點，包含5公尺高的「人氣通訊生物・電話蟲」與「港灣守護者・喬巴」大型氣膜裝置，以及首次在臺灣曝光高達6.5公尺的「巨型二檔魯夫」，18:15起每小時15分及45分將進行燈光展演（最後一場燈光秀時間為20:15）。整體設計將《航海王》經典篇章轉化為光影地景，如《光之龍宮》拱門引領民眾走進深海幻境、《空中漂浮之島》再現空島的神祕氣息，而《果實光譜》與《果實光園》則將巨大的「惡魔果實」散落在草坪上，讓金色水岸變身為充滿異世界感的夏日航線，粉絲更可cosplay融入場景合影。為了進一步帶動地方經濟，除商圈及旅宿有相關優惠外，另本次活動特別結合淡水、八里商圈推出AR「電子集章」尋寶趣。民眾只要跟著尋寶地圖，使用手機掃描隱藏的專屬QR Code，就能透過AR互動收集各式專屬圖章。集滿六個圖章後，即可兌換限量版的《航海王》特製圓扇（每人每日兌換限1把，共5款），憑集章畫面還能享淡水及八里商圈最低9折優惠，以及活動期間合作旅宿最低8折起的住房優惠。這場尋寶遊戲不僅增加遊玩樂趣，更引領民眾深入巷弄，探索淡水與八里的在地風貌。此外，今日下午1點起發送限量新北幣，即領即用，活動期間在淡水及八里商圈超過90個新北幣合作店家，也吸引了許多排隊民眾領取，促進在地店家經濟。

▲除了主燈千陽號，展區內更設置了多處讓粉絲尖叫的拍照熱點，包含5公尺高的「人氣通訊生物・電話蟲」與「港灣守護者・喬巴」大型氣膜裝置。

「2026淡江航海趣」即日起持續至7月12日，觀光旅遊局特別提醒，由於活動期間適逢通車熱潮與人氣IP展覽，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往。更多活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁或官方IG查詢。