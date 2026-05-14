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COMEME開賣千層黑糖肉鬆蛋塔　高雄爆紅「小狗蛋糕」快閃台北

▲▼「COMEME康蜜」推出全新創意台式口味「千層黑糖肉鬆蛋塔」。（圖／記者蕭筠攝）

▲COMEME推出台式口味「千層黑糖肉鬆蛋塔」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣可頌蛋塔品牌「COMEME康蜜」推出台式口味「千層黑糖肉鬆蛋塔」，5月15日限時開賣。另外，高雄「望思甜點Once Dessert」快閃新光三越台北南西店，限定販售爆紅小狗蛋糕、貓咪乳酪派及杜拜巧克力麻糬。

COMEME「千層黑糖肉鬆蛋塔」底層為經典香奶內餡，往上堆疊鹹香台灣豬肉鬆、滿滿馬斯卡彭奶霜，最後再撒上現刨黑糖，每顆售價105元，5月15日起至7月1日限時開賣。業者提醒，因黑糖融化速度快，建議購買後10分鐘內食用完畢。

▲▼「COMEME康蜜」推出全新創意台式口味「千層黑糖肉鬆蛋塔」。（圖／記者蕭筠攝）

▲千層黑糖肉鬆蛋塔層層堆疊香奶餡、肉鬆、奶霜及黑糖。

▲▼「COMEME康蜜」推出全新創意台式口味「千層黑糖肉鬆蛋塔」。（圖／記者蕭筠攝）

▲黑糖為店員現刨。

另外，高雄「望思甜點Once Dessert」快閃新光三越台北南西店，帶來爆紅的招牌「哈囉小狗蛋糕」，有焦香椪糖、太妃莓果、可可花生共3口味，售價490元起。

另一款人氣品項「貓貓爆餡乳酪派」，提供牛奶糖、蜂蜜蘋果、莓果與原味開心果等口味，每盒售價660元至680元；在高雄每日熱賣上百顆的「杜拜巧克力麻糬」，則是單顆售價150元，每人限購4顆，快閃期間購買小狗蛋糕可以99元加購1顆。

望思甜點Once Dessert快閃活動
時間：5月11日至5月31日
地點：台北市中山區南京西路12號B2（新光三越台北南西店B2鼎泰豐旁）

▲▼高雄甜點店「望思甜點Once Dessert」本月也北上快閃新光三越台北南西店。（圖／翻攝望思甜點官網）

▲「望思甜點Once Dessert」快閃新光三越台北南西店。（圖／翻攝望思甜點官網，下同）

▲▼高雄甜點店「望思甜點Once Dessert」本月也北上快閃新光三越台北南西店。（圖／翻攝望思甜點官網）

▲貓貓爆餡乳酪派同步販售。

關鍵字： 美食情報 美食雲 COMEME康蜜 望思甜點Once Dessert

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