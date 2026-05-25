供奉著上萬尊人形娃娃！和歌山人偶神社　曾有靈異節目過夜取景

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

和歌山市加太漁港附近的「淡嶋神社」，是非常有名且充滿都是傳說的日本特色神社，除了能祈求戀愛成就、安產順利、婦科病癒等，供奉著上萬尊人形娃娃更是特別，親眼所見相當震撼，日本靈異節目「USO!?JAPAN」曾採訪過，如果會害怕的人，建議選白天的時候過來啦！

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交通

神社位在加太港附近，我們這次所住宿的溫泉飯店「大阪屋 ひいなの湯」旁邊，距離南海電鐵「加太」站約1.5公里，步行時間20分鐘左右可抵達，在小漁村散步的節奏相當舒服。

介紹

「淡嶋神社（あわしまじんじゃ）」最初建造在「友島」，相傳「神功皇后」出征朝鮮回程時，在海上遇到強風大浪，祈願以後平安停靠在友島，友島原先供奉著少彥名命、大己貴命，神功皇后為了感謝保佑，將船上的寶物供奉給兩位神明，後來神功皇后之孫德仁天皇來到友島狩獵，得知這個故事後，便將兩位神明請到加太町，創建了這個神社。

人形娃娃

至於這裡為什麼會變成知名的日本人形神社、日本娃娃神社，是因為後來德川家只要有公主出生，就會來這裡供奉雛人形，希望女兒能有個好歸宿，加上少彥名命是日本神話中的醫藥之神，所以神社主要祈願為戀愛良緣成就、安產順利、婦科病癒。

有靈魂的人臉娃娃

日本人普遍認為，有人臉的娃娃帶有靈魂，即使不擺設後也不能隨意丟棄，便會拿到這裡供奉，社方人員會依照不同娃娃類型做分類擺設，只要有人臉的人形玩偶都會收。

每年只擺兩個月

每年2月9日到三月底，人形玩偶會擺放到前殿位置，數量總計多達5,000座，3月31日之後，前面這區的人形玩偶就是收起來，僅剩正殿後半部所擺放的，所以若想拍到很震撼的畫面，記得要選在這段時間前往。

娃娃種類繁多

現在供奉的玩偶，不僅限於某種類型，只要有人臉的社方都會收，我照片只有拍一小部分而已，像是十二生肖、達摩不倒翁、招財貓、狸貓、青蛙等等，甚至連不二家玩偶都有。

雛祭

這裡最有名的祭典為每年3月3日舉辦的「雛祭（雛流し），一個源自日本古老信仰的「人偶送別儀式」，人們會把人形玩偶放入木製小船中，緩緩送入海洋之中，象徵把厄運、不好的事物寄託在雛人形上，流放進大海裡，祈求無病無災、平安順利，現在因為環保關係，推進海中的小船後來會拉回來，集中後交由專業機構統一燒毀。

靈異事件

有些人可能有看過「USO!?JAPAN」，這個專門介紹日本靈異事件的節目，其中一集的主題就是來「淡嶋神社」取景，當時還是由「嵐 Arashi」的「二宮和也」親自挑戰，和相傳頭髮會長長的娃娃一起過夜，在日本恐怖神社排行榜中，這裡還算是蠻有名的。

御守

或許有些人看到雛人形玩偶會害怕，但白天來應該都還好啦！而且神社御守非常特別，有著很多其他日本神社少見的款式，有在搜集御守的人很推薦一定要來！（御守區域不能拍照，我們是採訪有經過官方許可才能攝影）

安眠健康枕守

我覺得最特別的就是這個「安眠健康枕守」，發限動後意外引起廣大迴響，看來很多現代人都有睡眠問題，那這個御守就非常值得買啦！

祈願洞

御守販賣處的旁邊有一個祈願洞，只要爬過去就象徵著願望成真，這個祈願洞的位置還蠻低調的，如果不是剛好看到有其他日本人在爬，還真的不容易發現它。

心得感受

有到和歌山市加太町旅行的人，很推薦這個特色景點「淡嶋神社」，神社境內採光蠻好的，白天來光線充足，不會有可怕陰森森的感覺，不要晚上來應該都還好，這裡的御守相當有特色，尤其是有睡眠障礙的人，當然要來買個安眠健康枕守！

淡嶋神社

地址：116 Kada, Wakayama, 640-0103日本

開放時間：09：00－17：00

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