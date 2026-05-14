六福、麗寶馬拉灣首度合作　999元暢玩兩大水樂園

▲六福水樂園碧海藍天造浪池。（圖／六福村提供）

記者黃士原／台北報導

六福村主題遊樂園與麗寶樂園渡假區首度合作，推出話題性十足的999元雙園聯票「買六福送麗寶、或買麗寶送六福」，5月15日至5月31日限時限量推出。

六福村主題遊樂園與麗寶樂園渡假區推出的「999元雙園聯票」，5月15日至5月31日在六福村官網與麗寶樂園官網及馬拉灣現場售票處同步販售，數量有限、售完為止，使用期限至2026年9月30日。遊客只需購買其中一家樂園指定票券，即可免費獲得另一家樂園入園資格，等同享有「買一送一」。

▲麗寶樂園渡假區旗下水樂園「馬拉灣」。（圖／業者提供）

業者表示，面對2026年國旅市場邁向「策略聯盟」與「跨區旅遊」趨勢，雙方以整合行銷模式串聯北台灣六福水樂園與中台灣麗寶馬拉灣兩大人氣水樂園。麗寶馬拉灣擁有全台最大人工造浪池「大海嘯」及多元刺激設施，而六福水樂園則以地中海希臘島嶼風情及親子設施深受遊客喜愛，雙方特色互補。

展望未來，雙方除看好暑假入園人次成長，也希望透過此次合作建立台灣觀光遊樂產業策略聯盟新典範。未來不排除於智慧觀光、數位票券、年度節慶活動及跨域行銷等面向深化合作，共同打造兼具創新與高CP值的旅遊體驗。

▲六龜寶來山城水樂園到5/24。（圖／高雄市觀光局提供）

另外，高雄市政府觀光局也宣布在六龜寶來第二停車場打造「山城水樂園」，從5月24日前每個周末登場，有大型氣墊滑水道與親子戲水池，將戲水、市集與山林旅遊一次整合。而壽山動物園則將於2日推出穿戴動物相關造型服飾或配件，即享免費入園。

市府也指出，六龜不僅擁有優質溫泉，更是原生山茶重要產地；來到六龜可從山林一路走進水域，再延伸到夜間體驗。遊客可參加生態導覽行程，白天前往十八羅漢山，穿越六號隧道與景觀橋，近距離欣賞壯麗的礫岩地形與峽谷景觀；下午再到寶來參加山城水樂園活動，盡情消暑、感受沁涼；晚上則可參加「寶來夜行秘境生態探索」，在山林蟲鳴與微風中展開夜間冒險，探索神秘夜行生物。