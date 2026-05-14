漢來新品牌「常粵」明開幕　會員消費滿千送XO醬海鮮公仔麵

▲漢來美食全新品牌「常粵」明開幕。（圖／漢來美食提供）

記者黃士原／台北報導

漢來美食餐飲集團全新粵菜品牌「常粵」明天正式開幕，不同於過往較具宴席感的粵菜印象，主打「城市裡的港味家常」，以更親民的價格、更輕鬆的用餐氛圍跟大家見面。6月14日前來美食PLUS會員單筆消費滿1000元，即可獲得「XO醬海鮮公仔麵」電子兌換券1張。

▲漢來美食全新品牌「常粵」客單價約550元。（圖／漢來美食提供）

漢來美食表示，集團長期深耕中高端餐飲市場，粵菜料理領域更擁有深厚基礎與成熟經驗，此次推出「常粵」，希望將集團擅長的粵菜料理降低門檻，更貼近周邊居民與上班族日常需求，客單價約550元。店內規劃4人、6人及10人桌型，無論小家庭聚餐、朋友聚會或商務宴客皆相當適合。

▲漢來美食全新品牌「常粵」用餐空間。（圖／漢來美食提供）

在料理呈現上，常粵從經典燒味、現蒸港點到粵式家常熱炒都有，招牌菜色包含外皮金黃酥脆的「脆皮炸子雞」、口感鮮辣開胃的「招牌酸菜魚」、焦糖香氣結合松阪豬彈脆口感的「焦糖豬松阪叉燒」、外酥內鮮的「脆皮鮮蝦捲」，以及煎至外酥內嫩、充滿米香與臘味的「煎蘿蔔糕」等。

除了提供豐富多元的單點菜色外，常粵也規劃2人至10人的桌菜菜色，滿足不同聚餐需求，而且還有「金銀蒜蒸波士頓龍蝦」加購方案，再加880元即可享用。

為歡慶開幕，常粵推出「好味滿額贈」會員限定活動，5月15日至6月14日期間，來美食PLUS會員單筆消費滿1000元，即可獲得「XO醬海鮮公仔麵」電子兌換券1張。

▲森森燒肉新北林口店5/26試營運。（圖／森森燒肉提供）

另外，台中起家的「森森燒肉」正式插旗大台北地區，首家店落腳新北市林口區，業者日前宣布5月26日試營運，5月18日中午12點開放訂位。品牌同時祭出優惠，5月26日至6月8日用餐，送草蝦+紋甲花枝雙人組合（市價375元）。

森森燒肉為台中知名燒肉店，用餐方式可選擇套餐或單點，套餐1980元起，單點菜色90元至1168元，餐廳內還設有沙拉水果區、甜點櫃、熟食區、飲品區與冰淇淋區等，都能無限取用，其中甜點櫃提供10種以上的精緻甜點，包含馬卡龍、法式塔、閃電泡芙、可麗露等，被網友譽為「被燒肉耽誤的甜點店」。