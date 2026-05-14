沙嗲、泰式酸辣海鮮湯無限享用　「JR東日本」東南亞美食祭登場

▲JR東日本大飯店台北 Brilliant鉑麗安全日餐廳推出「東南亞美食季」主題自助餐（圖／JR東日本大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

隨著初夏來臨，南洋辛香風味也正式席捲餐桌，JR東日本大飯店台北 Brilliant鉑麗安全日餐廳推出「東南亞美食季」主題自助餐，沙嗲雞、泰式酸辣海鮮湯無限享用；台南遠東香格里拉飯店「遠東Café自助餐廳」也有泰國美食主題，冬蔭功、打拋豬也能吃到飽。

▲越式生春捲。

JR東日本大飯店台北 Brilliant鉑麗安全日餐廳「東南亞美食季」主題自助餐即日起登場（7/9結束），以泰國、越南、印尼等東南亞多國料理文化為靈感，透過香茅、南薑、檸檬葉、椰奶、魚露與多款辛香料堆疊風味層次，集結多道人氣南洋料理，其中「越式生春捲」以米紙包裹鮮蝦、生菜與香草，口感清爽開胃；話題性十足的「泰式火山排骨」，則以大量蒜末、辣椒與香料熬煮醬汁覆蓋排骨，香辣奔放、層次鮮明，展現泰式街頭料理豪邁風格。

▲泰式酸辣海鮮湯。

海鮮料理同樣精彩，「綠咖哩蟹」將濃郁椰奶與青辣椒、香料熬製成綠咖哩醬汁，包覆鮮甜蟹肉，香氣濃厚迷人；「印尼海鮮炒飯」則以參巴醬拌炒蝦仁與海鮮，呈現濃厚南洋鑊氣。深受歡迎的「沙嗲雞肉串」，炭香四溢，搭配酸甜蔬菜醬或濃郁花生醬享用，更展現道地東南亞街頭風味。

甜點區同步洋溢濃厚熱帶風情，由點心房主廚黃柏欽率領團隊，以椰香、香蘭葉與泰奶元素打造多款限定甜品。包括口感綿密滑順的「香椰雪花膏」、夢幻紫藍色澤的「蝶豆花香椰奶酪」、現場現做、香氣迷人的「斑蘭鬆餅」，以及融合泰式奶茶濃郁茶香的「泰式奶茶費南雪」，與帶有獨特香蘭葉氣息的「香蘭泡芙」。

此外，鉑麗安全日餐廳即日起至6月30日加碼推出敬老優惠方案，凡60歲（含）以上貴賓於周一至周五午餐時段用餐，即可享本人用餐7折優惠。

▲台南遠東香格里拉飯店「遠東Café自助餐廳」也有泰國美食主題，冬蔭功、打拋豬也能吃到飽。。（圖／台南遠東香格里拉提供）

台南遠東香格里拉飯店的「遠東Café自助餐廳」，5月21日至5月27日推出為期7天的「清邁直送･『泰』美味」主題饗宴，邀請姊妹飯店清邁香格里拉雙廚來台客座獻藝，菜單規劃以清邁料理為起點，向外延伸至泰國各地具代表性的經典菜色，最具辨識度莫過於「泰北咖哩雞雙脆麵」，以椰奶咖哩湯底融合香料辛香與溫潤甜味，其最大特色在於同時結合滑順湯麵與酥脆炸麵兩種截然不同的口感層次。

▲打拋豬。（圖／台南遠東香格里拉提供）

除泰北代表料理外，餐檯亦同步供應多道廣受國際旅客熟悉的經典泰菜，包括以新鮮香料與椰奶細火慢熬、色澤翠綠且辛香溫潤的「香檸雞肉綠咖哩」、醬汁質地稠醇的「帕能牛肉咖哩」、酸辣鮮明的泰國名湯「冬蔭功」、辛香開胃的「打拋豬」，以及「泰式鮮蝦炒河粉」。

現場料理區也帶來濃厚泰國街頭氛圍，包括爐火現烤、帶有微焦酥香與豐沛肉汁的「爐烤松阪豬」、「沙嗲雞」，以及高溫翻炒、充滿鍋氣的「泰式鮮蝦炒河粉」等料理，讓整體餐檯更貼近泰國街頭飲食氛圍。