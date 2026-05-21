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高雄「潑辣麵」熱油一下香氣四溢　內用咖啡還能無限續

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蒐集全台灣美食旅遊情報，人家是一步一腳印、我們是一餐一家店，遍訪台灣美食與飯店，地毯式的搜索，提供最新、最廣的台灣美食，想吃美食，就看姐妹淘。

▲▼苓雅無名麵店。（圖／部落客姊妹淘授權提供）

撰文攝影／姊妹淘、整理／實習記者陳品勻

在苓雅區內的一間「無名麵店」，一到用餐時間就開始大排長龍的人氣店。門口總是聚集等候人潮，來來往往幾乎沒停過。店內空間比想像中寬敞，氛圍輕鬆日常，不論是一個人用餐還是簡單坐一下都很剛好。招牌潑辣麵幾乎每桌必點，也讓這間小店在這條路上默默累積出高人氣。有時候，比起華麗包裝，這種單純靠味道撐起來的店，反而更讓人記住。

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環境

▲▼苓雅無名麵店。（圖／部落客姊妹淘授權提供）

▲位置在路的轉角，算是當地人氣的一間麵店，Google地圖有著4.4星近千則評論。

▲▼苓雅無名麵店。（圖／部落客姊妹淘授權提供）

▲滷味、小菜櫃都是玻璃櫥窗，這點滿衛生的。

▲▼苓雅無名麵店。（圖／部落客姊妹淘授權提供）

▲空間整體算滿多的，但是尖峰時段還是會不夠座位。

▲▼苓雅無名麵店。（圖／部落客姊妹淘授權提供）

▲內用座位會有冷氣，正中午的時候還是坐裡面舒服。

潑辣麵 75元

▲▼苓雅無名麵店。（圖／部落客姊妹淘授權提供）

▲看著一碗一碗的麵被撈上來，熱騰騰的好療癒。

▲▼苓雅無名麵店。（圖／部落客姊妹淘授權提供）

▲煮好的麵體，加上蔥花、辣椒、調料，最後潑上熱油，整碗的香氣都跑出來。

麵條厚實、辣椒提香
是寬麵那種粗麵體，吃起來超有存在感。辣度可以自己選擇，是那種會讓人默默一口接一口停不下來的辣，整體香氣很夠，配料有切片香腸、蔥花再加上辣椒提味，吃起來很過癮。

▲▼苓雅無名麵店。（圖／部落客姊妹淘授權提供）

▲▼苓雅無名麵店。（圖／部落客姊妹淘授權提供）

▲最驚喜的是他們的辣椒，裡面有大顆花生，香氣直接拉滿，喜歡吃辣的真的可以再加！

▲▼苓雅無名麵店。（圖／部落客姊妹淘授權提供）

番茄排骨湯麵 110元

▲▼苓雅無名麵店。（圖／部落客姊妹淘授權提供）

▲湯頭濃郁，料很實在，現場都看得到。

▲▼苓雅無名麵店。（圖／部落客姊妹淘授權提供）

▲排骨直接給3至4大塊，肉一咬就下來，軟嫩不乾柴，真的很可以。

▲▼苓雅無名麵店。（圖／部落客姊妹淘授權提供）

▲湯頭是熬過的那種自然清甜，不是死鹹型，但卻很有味道。

小菜（小黃瓜 50元、嘴邊肉 80元）

▲▼苓雅無名麵店。（圖／部落客姊妹淘授權提供）

▲現點現燙，不會冷冷硬硬的，加點香油整個超對味！

▲▼苓雅無名麵店。（圖／部落客姊妹淘授權提供）

▲▼苓雅無名麵店。（圖／部落客姊妹淘授權提供）

▲小黃瓜清爽不死鹹，很解膩。

▲▼苓雅無名麵店。（圖／部落客姊妹淘授權提供）

▲嘴邊肉切塊配上薑絲＋醬油膏，就是那種很經典的小吃味道，簡單但好吃。

▲▼苓雅無名麵店。（圖／部落客姊妹淘授權提供）

▲最加分的是咖啡竟然可以無限續，在麵店通常都是茶類，咖啡真的蠻少見。

菜單

▲▼苓雅無名麵店。（圖／部落客姊妹淘授權提供）

心得感受
整體是一間沒有太多花俏包裝，吃完會有種剛剛好的滿足感，不是浮誇驚艷，卻是會默默記住，下次經過還會想再走進去的那種存在。

無名麵店

地址：高雄市苓雅區林榮里英明路240號
電話：07－7276447
營業時間：11：00－19：00（周一周二公休）

＊部落客《姊妹淘》現有經營：FBIG部落格

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