嘉義放空必存這3站！江南風茶樓暢聊至深夜、山景足湯洗去疲憊

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

說到嘉義旅行，很多人第一時間想到的可能是阿里山、雞肉飯，但這次小編想分享一條更「避世」的路線：不用跑太遠、就能在嘉義市區與近郊找到像世外桃源一樣的放鬆感。第一站在市區穿越回江南，坐在窗邊喝茶餵魚，像在拍古裝劇；第二站上山深呼吸，在大片草皮吹風、吃一口剛出爐的麵包，連空氣都甜甜的；最後再用足湯洗掉疲憊，看著仁義潭夕陽慢慢落下，這才是周末該有的儀式感。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



竹居茶樓

如果你跟小編一樣，看到「蘇州園林」這四個字就會心癢，那竹居茶樓真的可以排第一站。走進去那一刻，會先被中式庭園造景吸走注意力：水池、錦鯉、亭台、古色古香的建築，再加上窗邊位子一坐下，整個氛圍直接變成「古裝劇下午茶」的既視感。

圖／ReadyGo

邊吃邊賞錦鯉超像穿越

小編很喜歡它的用餐空間規劃——有些區域是包廂感座位，聊天不太會被打擾；而且營業時間一路開到凌晨，想吃晚餐、宵夜、甚至深夜聚會都很方便。餐點選擇也很多元，港式點心、熱炒、合菜通通有，最適合揪朋友或家人一起來，邊吃邊賞魚邊拍照，完全不無聊。

圖／ReadyGo

竹居茶樓

地址：嘉義市東區大雅路二段275號

電話：05－2719275

營業時間：10：00－00：00

幸福山丘

第二站小編安排「幸福山丘」，原因很簡單，這裡的節奏會讓人自動慢下來。它在小山坡上，車子通常停在下方再步行上去，走上坡的那段路就像把城市雜訊甩在身後。園區整理得很舒服，空間寬、視野開闊，還有步道可以走走散步，吃完再去吹風拍照剛剛好。

圖／ReadyGo

買回家也會想再吃一次

幸福山丘最有名的就是「貨櫃屋風格＋麵包甜點」這組合，品項多到會直接選擇障礙，有些熱門口味甚至得提前預訂才吃得到。小編這次點了可頌，外層烤得超酥、香氣很濃，而且份量大到一顆就很有飽足感；現場也能買到超紅的脆皮烤年糕，外脆內Q。

很多人也大推他們家的麵包，像是貝果Q彈有嚼勁、酸種麵包越嚼越香，復熱後香氣直接再升級；餐點選擇也不少，像定食、丼飯都有人推薦。小編自己最喜歡的是找個靠草皮的位置坐下來，邊喝咖啡邊放空，風一吹真的超放鬆。

圖／ReadyGo

幸福山丘

地址：嘉義市東區東義路566巷52－1號

電話：05－2765080

營業時間：10：00－18：00（周一、二公休）

清豐濤月景觀足湯

把「景觀餐廳」跟「足湯放鬆」結合在一起，可以先吃飯、也可以先泡腳——但不管怎麼排，只要坐到面向仁義潭的位子，那種視野真的會讓人安靜下來。它的建築是中國風，搭配傍晚的光線其實很漂亮；就算夕陽被雲遮到，光是坐著看潭面、吹風聊天，也會覺得值回票價。

圖／ReadyGo

一人一池超有儀式感

這裡的足湯是一人一池，泡腳一小時會附中藥包、毛巾，還有飲料（咖啡／楊桃汁／冬瓜汁擇一）跟奶酪，泡著泡著很容易就進入「我今天就想躺平」的模式。很多人也提到假日人潮多、越晚等越久，所以小編會建議想泡要早點到，甚至10：30就先去排隊，把足湯先卡位，後面行程就會順很多。

圖／ReadyGo

清豐濤月景觀足湯

地址：嘉義縣番路鄉內甕村凸湖5－3號（仁義潭周邊）

電話：05－2593133

營業時間：11：00－21：00（周二公休）

2026嘉義藝術節 X 皮克敏5/1開跑！公開稀有皮克敏8大地點、領取遮陽帽詳細攻略

【你可能也想看】

►桃園親子友善SUP景點！半封閉水域風浪小還有湖景咖啡廳

►南投熱血一日遊！體驗「大型汽車蹺蹺板」還有攀岩垂降

►虎尾百年三合院變身日式庭園！逛迷你動物園、必嘗地瓜酥蛋塔