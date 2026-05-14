雙輪慢旅瑞穗出發！串聯縱谷代表景點　完騎40公里抽住宿券

▲▼縱管處將於6月3日舉辦「徐行縱谷－騎時很健康」騎乘活動。（圖／縱管處提供去年活動照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

響應「世界自行車日」深化花東縱谷低碳旅遊品牌形象，花東縱谷國家風景區管理處將於6月3日舉辦「徐行縱谷－騎時很健康」騎乘活動，號召民眾從瑞穗出發，以自行車騎行串聯縱谷聚落與自然景觀，透過雙輪旅行的方式，揭開2026「徐行縱谷」綠色旅遊年度系列活動序幕。

活動以「慢騎、慢看、慢感受」為核心精神，規劃由瑞穗火車站出發，沿途串聯大農大富平地森林園區、光復糖廠及馬太鞍濕地等縱谷代表景點，透過約40公里的友善騎乘路線，引領參與者深入感受花東縱谷自然地景、人文聚落與低碳旅行魅力。

▲▼號召民眾從瑞穗出發，以自行車騎行串聯縱谷聚落與自然景觀。

不同於競速型自行車活動，本次世界自行車日活動更強調「生活風格式騎行」與「綠色永續旅遊」概念，希望讓民眾在輕鬆騎乘過程中，重新認識自行車作為低碳移動工具的價值，並藉由鐵道、自行車與地方旅遊結合，推廣花東縱谷成為台灣代表性的永續旅遊廊帶。

活動沿途除設置休憩補給站外，沿途以15公里的速度，飽覽花東特色農產、濕地生態、糖業文化及聚落風景，讓參與者不只是完成一段騎乘路線，更是完成一場與土地連結的深度旅行。

縱管處許宗民處長表示，「徐行縱谷」長期以來持續推動帶狀自行車旅遊服務，結合領騎、深度遊程與地方特色體驗，逐步建立花東縱谷自行車旅遊品牌。2026年也將進一步透過世界自行車日活動、主題騎遊及大型自行車行旅活動，持續推動「低碳 × 健康 × 永續」的運動觀光發展，邀請國內外旅客用最貼近土地的速度，騎進花東縱谷的山海日常。

為鼓勵更多民眾響應世界自行車日與低碳騎行生活，本次活動採免費報名參加，號召民眾一同共襄盛舉。凡完成全程騎乘之參與者，活動特別準備花東在地餐盒，以及「徐行縱谷」限量紀念袖套，做為本次騎行活動專屬紀念，同時還可以參加花東住宿券及在地好禮抽獎（各5名)，讓參與者在完成騎乘挑戰之餘，也能將屬於花東縱谷的旅行記憶與綠色旅遊精神一同帶回家，此外，由於活動時間正值畢業季，鄰近學校組團報名還有限定特色好禮，活動開放報名至115年5月22日，若額滿200人則提前截止報名哦！有興趣的朋友千萬不要錯過了！

▲騎行路線圖，全程40公里。

活動報名連結：https://www.accupass.com/event/2605060329511782502016

