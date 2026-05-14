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4航空線上旅展優惠　飛韓國單程含稅價2700元起、商務艙93折

▲▼大韓航空。（圖／業者提供）

▲大韓航空。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著TTE旅展即將於5月22日起連續4天在台北世貿一館登場，各家航空業者也紛紛推出機票優惠。本篇整理出4間航空公司機票優惠，飛韓國單程含稅價2700元起，指定航空商務艙也享93折起優惠。

大韓航空

大韓航空將於5月15日推出線上旅展促銷活動，祭出全球機票9折起，可預訂年底出發之機票，台灣出發韓國再加碼抽出幸運旅客送出韓國eSIM網卡、長程線旅客送出仁川機場使用券。

▲▼易斯達航空Eastar Jet。（圖／業者提供）

▲易斯達航空。（圖／業者提供）

易斯達航空

易斯達航空即日起至5月25日推出線上旅展，「台北－清州」單程含稅價2700元起，「台北－釜山」單程含稅2800元起。「松山－金浦」、「台北－仁川」、「台北－濟州」單程含稅3200元起，適用搭乘日期為6月1日至10月24日為止。

此外，易斯達航空更推出便利服務，旅客於官網訂票後，至出發前14天止，若需更改行程日期，可享免手續費優惠且不限次數，以提供旅客更加靈活彈性的行程安排選擇。

▲▼國泰航空，亞洲航空。（圖／業者提供）

▲國泰航空。（圖／業者提供）

國泰航空

國泰航空即日起至5月29日推出「夏季線上旅展」，凡預訂由台北或高雄出發前往全球71個精選航點機票，經濟艙最低8折起，特選經濟艙與商務艙93折起。

本次國泰航空夏季線上旅展優惠涵蓋香港、中國、東北亞、東南亞、南亞、北美、歐洲、紐澳、非洲等熱門航線，適用出發日為即日起至12月31日。

除票價優惠外，國泰會員還可享專屬折扣。會員登入官網訂票，並輸入指定優惠編號，即可再享最高1000元折扣。其中，香港線可使用「CXTTE400」，每張機票折抵400元；東北亞航線則適用「CXTTE600」，每張機票折抵600元。

凡預訂亞洲其他城市，以及涵蓋歐洲、北美、紐澳與其他長程航線之指定航點，則可輸入「CXTTE1000」，單筆訂位滿2萬元（不含附加費及稅金）即可折抵1000元。各優惠編號每日上午10點開放使用，每日限量 ，先到先得。

▲▼台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

台灣虎航

台灣虎航線上旅展促銷期間為5月15日上午10點起至5月18日晚間11點59分為止，適用旅行期間為5月15日起至2027年3月27日，單程未稅價1299元起，適用於高雄及台南出發的航線。

此外，凡於高雄市旅行公會國際旅展期間至台灣虎航攤位出示於線上旅展期間購買台灣虎航高雄、台南出發之行程確認單者，即可兌換展場限定的復古鑰匙圈乙個，精緻且具收藏意義的成交禮每日數量有限，贈完為止。

關鍵字： 優惠快訊 韓國旅遊 亞洲旅遊 國泰航空 大韓航空 台灣虎航 日本旅遊 易斯達航空

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