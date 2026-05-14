亞尼克「三顆布丁生乳捲」部分門市完售　業者：可電話預訂

▲亞尼克推出「三顆布丁生乳捲」吸引大批人搶吃。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

亞尼克12日開賣13周年限定口味「三顆布丁生乳捲」，吸引大批網友搶買嚐鮮。目前部分門市及YTM（蛋糕販賣機）皆完售，但仍有不少人表示買不到。業者建議可致電門市預訂，因製作費工，會優先處理預訂客人，有剩餘量才會分配至各通路。

▲三顆布丁生乳捲為統一布丁與北海道奶霜的組合。

「三顆布丁生乳捲」每條放入3顆統一布丁，搭配北海道奶霜、泡芙蛋糕，每條465元。不少網友嚐鮮後大讚「很好吃」、「只有2分糖不會太甜」。不過，三顆布丁生乳捲開賣僅2天，即有部分門市及YTM（蛋糕販賣機）售完，不少人哀嚎買不到，甚至有網友購買原味生乳捲加上布丁自製，討論度超高。

對此，亞尼克表示，因三顆布丁生乳捲製作非常費工，會優先處理預訂的客人，有剩餘量才會分配送至各通路，數量會依每日產量分配不定，故YTM恐不會天天補貨。

另外，業者透露，今日的東門店也僅分配到預訂的2條，因此建議消費者可致電門市預訂，目前預定後等待時間約3至7天。

▲目前亞尼克YTM（蛋糕販賣機）、門市的三顆布丁生乳捲已售完。

Mister Donut本周也有4款寶可夢聯名甜甜圈，台灣首次推出「可達鴨甜甜圈」，以芒果及優格可可沾醬繪成可達鴨模樣，內含芒果鮮奶油餡；「皮卡丘甜甜圈」回歸，表面為鳳梨可可沾醬並搭配熱帶水果鮮奶油內餡。以上2款皆為85元。

另外，「超級球波堤」蘇打可可及白可可沾醬各半，並以蘋果可可醬點綴；「精靈球波堤」為蘋果可可、白可可沾醬的組合。2種波堤都賣59元。期間限定、售完為止。

▲可達鴨甜甜圈為台灣首次推出。

▲超級球波堤半邊為蘇打可可沾醬，另一邊為白可可沾醬。