築間旗下「芡芳石頭火鍋」10店剩1家　永和店6月轉型賣牛肉麵

▲芡芳石頭火鍋全台剩1家分店。（圖／築間集團提供）

記者黃士原／台北報導

築間餐飲集團去年推出的「芡芳石頭火鍋」主打平價高CP值，不過近期持續調整營運效能，原本最多有10家分店，目前僅剩下1家，其中台北南京店已在去年8月轉型成麟德殿牛肉麵，而接下來新北永和店也同樣轉型成牛肉麵店，預計6月中旬開幕。

築間餐飲集團去年3月推出芡芳石頭火鍋，名稱取自「爆香」的閩南語發音，定位為中平價的石頭火鍋，瞄準外食上班族和家庭客為主要客源，不到300元就吃得到。湯底部分，3大現炒系列為「芡芳石頭湯」、「雙份魷魚石頭湯」及「山珍海味湯」，其他還有「蒜香海鮮干貝白湯」、「白胡椒豚骨」、「奶香帕瑪森」及「經典麻辣鍋」。

芡芳石頭火鍋原本最多有10家分店，不過去年下半年持續調整營運效能，目前僅剩樹林秀泰店，而剛結束營業的新北永和店，接下來也會跟台北南京店、台中市政店，轉型成麟德殿牛肉麵。築間表示，主要是麟德殿牛肉麵開幕後成績表現亮眼，為了加快展店速度，於是從現有的門店進行整改。此外，台中中科店則是改成喜辰港式點心茶餐廳，這也是集團首個港式料理品牌。

▲麟德殿牛肉麵紅燒湯頭則是以清燉為基底，再與3種豆瓣醬、10多種香料、2種醬油炒製的醬底融合。（圖／記者黃士原攝）

麟德殿牛肉麵是築間去年8月推出的全新品牌，搶攻年產值逾50億元的牛肉麵市場，清燉湯頭部分，牛大骨先蒸後烤，再與6味蔬果與金黃蔥蒜一同用文火細熬36小時。紅燒湯頭則是以清燉為基底，再與3種豆瓣醬、10多種香料、2種醬油炒製的醬底融合。

▲要價1500元的滿漢五福牛肉麵是店裡招牌，重達2.8公斤。（圖／記者黃士原攝）

麟德殿牛肉麵菜單有牛肉（湯）麵、乾麵、飯類、滷味、燉湯及小菜，品項超過50種。牛肉麵除了一般款，還有半筋半肉、牛三寶、牛尾、牛舌等品項，價格220元起至550元，沒有肉的湯麵100元就吃得到。另外還有乾麵選項，口味有半筋半肉、牛三寶、牛尾牛肚，以及牛油乾拌麵、紅油臭豆腐乾拌麵及麻醬乾拌麵，售價70元至300元。

▲陳耀訓蛋黃酥。（圖／記者黃士原攝）

另外，以蛋黃酥聞名的「陳耀訓·麵包埠」，昨日宣布5月24日暫停營業，進行門市與廚房整修，預計7月中旬恢復營業。

陳耀訓·麵包埠的蛋黃酥號稱「史上最難搶」，2021年起還比照天王、天后專賣演唱會門票，利用「拓元售票系統」販售，每年中秋與過年前夕總是吸引眾多饕客搶購。今日業者突然宣布5月24日暫停營業，進行門市與廚房整修，預計7月中旬恢復營業。

陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery﻿粉專上提到，「暫停休息有點突然，但我們期待很久的決定」，不過開業7年來從沒有真正停下來過，這次暫停營業是想讓員工與陳耀訓好好休息，在好好充電後，期待更好的相見。