ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

築間旗下「芡芳石頭火鍋」10店剩1家　永和店6月轉型賣牛肉麵

▲築間鍋物新品牌「芡芳」首店插旗台中。（圖／築間集團提供）

▲芡芳石頭火鍋全台剩1家分店。（圖／築間集團提供）

記者黃士原／台北報導

築間餐飲集團去年推出的「芡芳石頭火鍋」主打平價高CP值，不過近期持續調整營運效能，原本最多有10家分店，目前僅剩下1家，其中台北南京店已在去年8月轉型成麟德殿牛肉麵，而接下來新北永和店也同樣轉型成牛肉麵店，預計6月中旬開幕。

築間餐飲集團去年3月推出芡芳石頭火鍋，名稱取自「爆香」的閩南語發音，定位為中平價的石頭火鍋，瞄準外食上班族和家庭客為主要客源，不到300元就吃得到。湯底部分，3大現炒系列為「芡芳石頭湯」、「雙份魷魚石頭湯」及「山珍海味湯」，其他還有「蒜香海鮮干貝白湯」、「白胡椒豚骨」、「奶香帕瑪森」及「經典麻辣鍋」。

芡芳石頭火鍋原本最多有10家分店，不過去年下半年持續調整營運效能，目前僅剩樹林秀泰店，而剛結束營業的新北永和店，接下來也會跟台北南京店、台中市政店，轉型成麟德殿牛肉麵。築間表示，主要是麟德殿牛肉麵開幕後成績表現亮眼，為了加快展店速度，於是從現有的門店進行整改。此外，台中中科店則是改成喜辰港式點心茶餐廳，這也是集團首個港式料理品牌。

▲麟德殿牛肉麵紅燒湯頭則是以清燉為基底，再與3種豆瓣醬、10多種香料、2種醬油炒製的醬底融合。（圖／記者黃士原攝）

麟德殿牛肉麵是築間去年8月推出的全新品牌，搶攻年產值逾50億元的牛肉麵市場，清燉湯頭部分，牛大骨先蒸後烤，再與6味蔬果與金黃蔥蒜一同用文火細熬36小時。紅燒湯頭則是以清燉為基底，再與3種豆瓣醬、10多種香料、2種醬油炒製的醬底融合。

▲要價1500元的滿漢五福牛肉麵是店裡招牌，重達2.8公斤。（圖／記者黃士原攝）

麟德殿牛肉麵菜單有牛肉（湯）麵、乾麵、飯類、滷味、燉湯及小菜，品項超過50種。牛肉麵除了一般款，還有半筋半肉、牛三寶、牛尾、牛舌等品項，價格220元起至550元，沒有肉的湯麵100元就吃得到。另外還有乾麵選項，口味有半筋半肉、牛三寶、牛尾牛肚，以及牛油乾拌麵、紅油臭豆腐乾拌麵及麻醬乾拌麵，售價70元至300元。

▲陳耀訓蛋黃酥。（圖／記者黃士原攝）

另外，以蛋黃酥聞名的「陳耀訓·麵包埠」，昨日宣布5月24日暫停營業，進行門市與廚房整修，預計7月中旬恢復營業。

陳耀訓·麵包埠的蛋黃酥號稱「史上最難搶」，2021年起還比照天王、天后專賣演唱會門票，利用「拓元售票系統」販售，每年中秋與過年前夕總是吸引眾多饕客搶購。今日業者突然宣布5月24日暫停營業，進行門市與廚房整修，預計7月中旬恢復營業。

陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery﻿粉專上提到，「暫停休息有點突然，但我們期待很久的決定」，不過開業7年來從沒有真正停下來過，這次暫停營業是想讓員工與陳耀訓好好休息，在好好充電後，期待更好的相見。

關鍵字： 美食雲 芡芳石頭火鍋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【川習會】川普「訪北京天壇」！　拒答「是否談及台灣」

推薦閱讀

故宮「隱藏大門」將再次開啟

故宮「隱藏大門」將再次開啟

CoCo限時兩天「3款飲品39元起」　新品紅柚雙響炮買1送1

CoCo限時兩天「3款飲品39元起」　新品紅柚雙響炮買1送1

COMEME開賣千層黑糖肉鬆蛋塔　高雄爆紅「小狗蛋糕」快閃台北

COMEME開賣千層黑糖肉鬆蛋塔　高雄爆紅「小狗蛋糕」快閃台北

稻浪美景旁享用和牛壽喜燒！

稻浪美景旁享用和牛壽喜燒！

全聯推5種新口味「免抹醬吐司」3片裝只要39元

全聯推5種新口味「免抹醬吐司」3片裝只要39元

肯德基「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」5/19上市　限時販售35天

肯德基「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」5/19上市　限時販售35天

999元暢玩兩大水樂園

999元暢玩兩大水樂園

漢來美食全新品牌「常粵」明開幕

漢來美食全新品牌「常粵」明開幕

土耳其女婿重現家鄉味！深藏迪化街古建築

土耳其女婿重現家鄉味！深藏迪化街古建築

JR東日本東南亞美食祭登場

JR東日本東南亞美食祭登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

CoCo限時兩天「3款飲品39元起」　新品紅柚雙響炮買1送1

郵輪短天數玩日本「3天2夜7500元起」

土耳其女婿重現家鄉味！深藏迪化街古建築

民生早午餐降價「經典早餐盤360元起」

築間旗下「芡芳石頭火鍋」10店剩1家

肉次方平日下午爽吃3小時回歸

追藍眼淚更方便！南北之星2號6月開航

亞尼克「三顆布丁生乳捲」部分門市完售　業者：可電話預訂

迪化街無菜單熟成魚料理！30年老師傅掌廚

鶴茶樓「香瓜金萱青茶」加入半顆果肉　5/20開賣限時買1送1

熱門行程

最新新聞更多

故宮「隱藏大門」將再次開啟

CoCo限時兩天「3款飲品39元起」　新品紅柚雙響炮買1送1

COMEME開賣千層黑糖肉鬆蛋塔　高雄爆紅「小狗蛋糕」快閃台北

稻浪美景旁享用和牛壽喜燒！

全聯推5種新口味「免抹醬吐司」3片裝只要39元

肯德基「爆醬！是拉差咔啦雞腿堡」5/19上市　限時販售35天

999元暢玩兩大水樂園

漢來美食全新品牌「常粵」明開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366