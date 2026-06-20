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台中綠美圖悠閒半日遊！玻璃小屋喝咖啡、坐躺草皮上等夕陽

▲▼台中一日遊景點。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

想在台中安排一個「不必跑太遠、卻能拍到像出國」的下午行程，小編真心推薦先把台中綠美圖收進口袋名單。尤其5月19日起部分展覽要收費，這次小編就是抱著「先衝一波」的心情出發。實際走一圈才發現，這裡不只是新開的文化場館而已，它不是走馬看花，更像一座純白的空間裝置，讓人一邊探索、一邊被光影打動。

轉角都是光影、視線處處是設計感，完全是建築迷與拍照控的天堂。逛到腳酸也不用急著離開，旁邊直接接上中央公園散步放空，再續攤山坡上的玻璃小屋咖啡廳Funkyland，一條龍把文青、放鬆、夕陽全部收齊。

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台中綠美圖
原本以為綠美圖就是「一座很漂亮的新圖書館／美術館」，結果一踏進去就完全改觀。整棟建築由八個方塊量體組成，外面包覆著銀色網格外牆，看起來乾淨、克制又有一點未來感；但最讓人上癮的是室內——動線看似複雜卻不會壓迫，反而像在引導你一直往前探索。

▲▼台中一日遊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

走進去就不想出來
自然光透進來，落在牆面、地毯、書櫃與圓弧細節上，整體氛圍輕盈到有點像在逛一座高級書店。書櫃間距很寬、色調也很舒服，很多人來參觀拍照，但大家又都刻意放低音量，那種「安靜但不死板」的氣氛很迷人。館內也有不少展區可以慢慢逛，空間大到會讓人邊走邊拍、拍到捨不得離開。

▲▼台中一日遊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

建議平日前往
如果你跟小編一樣是「怕無聊的人」，綠美圖的好玩點是：它不是逼你坐下來讀書，而是讓你用自己的節奏在不同空間切換——想拍照就拍照、想逛展就逛展、想找個角落放空也可以。唯一要提醒的是：因為太有話題，可能會遇到參觀團體，人多的時候某些區域難免比較容易被打擾，想要更舒服的體驗，小編會建議選平日或一早先衝。

台中綠美圖

地址：台中市西屯區中科路2201號
電話：04－24225101
營業時間：08：30－21：00（周日08：30－17：30／周一休館）

Funkyland
綠美圖逛到一個段落，小編最喜歡的安排就是直接走去旁邊的Funkyland續攤。它的位置就在中央公園的「味覺體驗區」附近，外觀像一座藏在草坡上的玻璃小屋，整體氛圍很輕鬆，你可以坐室內，也可以坐戶外草坡旁的座位，視野就是公園綠景加上綠美圖建築，隨手拍都很有感覺。

▲▼台中一日遊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

超適合看夕陽放空
這次點了咖啡和氣泡飲，喝起來順口，很適合慢慢喝。披薩、肉桂捲、洋芋片這類小點心，吃起來簡單但很加分。最棒的是這裡很適合「放空」：陽光灑下來、草地有人在散步，小朋友在旁邊跑來跑去，你會突然覺得台中好像不只是一座城市，而是一個很會讓人喘口氣的地方。假日人真的不少，室內座位有限，想坐室內拍窗景的人建議早點到；如果客滿也不用焦慮，戶外坐著吹風看夕陽，反而更像旅行。

▲▼台中一日遊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

Funkyland

地址：台中市西屯區經貿九路138號（中央公園 味覺體驗區）
營業時間：11：00－19：00（周一公休）

台中中央公園
如果你問小編「綠美圖行程怎麼排最順？」小編的答案是：逛完館直接走進中央公園。中央公園真的大到誇張，視野超開闊，走在裡面會有一種「腦袋也被清空」的感覺。步道寬、植栽跟公共設施維護得不錯，環境也乾淨，傍晚的風特別舒服，天空顏色變化很漂亮，隨便找個角落都很好拍。

▲▼台中一日遊景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

一座沒有都市壓迫感的公園
帶小孩的人也很適合把這裡當作放電站，遊樂設施多、空間大；想野餐的人也可以帶墊子來草地坐著，一邊看人跑步、一邊看夕陽慢慢落下，那種生活感很療癒。整體來說，中央公園就是綠美圖最完美的延伸——從「設計感」走回「自然感」，節奏剛剛好。

台中中央公園

地址：台中市西屯區中科路2966號
營業時間：24小時營業

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關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 台中旅遊 台中綠美圖 Funkyland 台中中央公園

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