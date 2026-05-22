那霸3間必吃名店！美軍A Sign認證塔可飯、入口即化阿古豬沖繩麵

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

去沖繩玩最怕什麼？不是下雨、不是迷路，而是想吃的名店排隊排到心累，最後只能隨便找一間收工。這趟小編先把最容易排隊、最怕撲空的店訂好，整個行程瞬間超級順：白天吃到在地人也愛的老字號塔可飯，中午來碗麵條Q彈、豬肉入口即化的阿古豬沖繩麵，晚上不逛藥妝，改去開到深夜的運動酒吧續攤。這篇小編會把那霸3家必吃怎麼排最順、各自必點寫清楚，接下來就直接帶你吃這趟最滿意的三站。

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ジョージレストラン

如果你想找一間「不只觀光客會去、在地人也會吃」的店，ジョージレストラン真的很可以。它是沖繩第一家拿到美軍A Sign（源自於1950年代美國統治沖繩時期，唯有通過審查並獲發許可證的餐廳才能接待美軍）認證的餐廳，整體氛圍很像家庭餐廳那種溫暖路線，桌布、燈光、服務節奏都偏「老派舒服」，會覺得好像走進某個沖繩人的日常。

圖／IG@寶拉日記

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塔可飯、墨西哥餅必點

最推薦的就是他們的招牌墨西哥塔可、塔可飯系列，口味清爽不膩，真的很適合沖繩這種偏熱的天氣。另外它們家的墨西哥捲餅超級好吃，料多豐富又能吃飽飽，甚至有人直接推薦點Mexican’s dinner。除了主打的墨西哥餅、炸物、披薩等，想吃得更飽也有牛排、咖哩等選擇——小編喜歡它的原因是「味道穩、選擇多、坐著吃很舒服」，非常適合當作那霸行程的第一餐或第一晚。

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ジョージレストラン

地址：Matsufuji, 2 Chome－1－9 Tsuji, Naha, Okinawa 900－0037日本

營業時間：11：30－22：00（周一休息）

沖縄そば処 やまや キムチ工房やまや

想吃一碗「湯頭清甜、麵條有嚼勁、豬肉燉到入口即化」的正宗沖繩麵，這裡絕對是這趟的驚喜名單。它不是那種浮誇裝潢派，而是你一走進去就會感覺到這間店很認真在煮湯、很認真在顧麵。用餐時段就算過了午餐尖峰，店裡人潮還是絡繹不絕，甚至有人推行李箱來吃，人氣真的不是說說而已。

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Q彈麵條配大海鮮甜

小編自己覺得這家最有記憶點的是他們家的「海蘊泡菜（水雲泡菜）」。一般你想到泡菜可能會是韓式那種酸辣重口，但這裡的泡菜是帶點沖繩的海味鮮甜，口感滑順、很解膩。搭配阿古豬沖繩麵的清甜湯頭，反而更能把豬肉的香跟湯的鮮帶出來。肉質很柔軟、湯頭舒服、吃起來沒有味精負擔感，會感覺到：你吃完不是「很撐很膩」，而是「好舒服，我還想再來一碗」。

圖／IG@寶拉日記

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沖縄そば処 やまや キムチ工房やまや

地址：2 Chome-21－12 Kumoji, Naha, Okinawa 900－0015日本

營業時間：11：30－19：30（周日休息）

琉球バルちむぐくる

晚上你如果跟小編一樣，逛藥妝逛到最後都會有點疲乏，那小編真心推薦把其中一晚改成「運動酒吧續攤」。琉球バルちむぐくる 的氛圍很像那種：一群人看球賽、聊天、喝到微醺的地方，店內有螢幕、氣氛熱鬧但不會亂，反而很適合當作那霸夜生活的收尾。

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雞翅塔＋暢飲Highball、泡盛超划算

小編這次最愛的是他們家的人氣第一雞翅塔，而且醬料可以續，兩種口味輪流沾真的會停不下來。再來是暢飲方案超適合「想坐久一點」的人——不只啤酒，連Highball、泡盛也能喝到很爽，待一整晚真的很划算。另外它們家也有1000日圓（約台幣199元）就能吃到的高品質餐點，整體是「CP值很高、員工很友善」的路線。你如果是旅伴行程，放在第三站很剛好：白天走景點、晚上用熱鬧和微醺收尾，沖繩感會更完整。

圖／IG@寶拉日記

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琉球バルちむぐくる

地址：日本〒900－0033 Okinawa, Naha, Kume, 2 Chome−4−7 KYコーポ 1階

營業時間：平日11：30－14：00、17：00－05：00／假日17：00－05：00

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