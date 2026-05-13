周五下班就出發　郵輪短天數夯「玩日本3天2夜7500元起」

▲麗星郵輪探索星號。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

「說走就走」的出國方式正被重新定義。AsiaYo觀察，近年結合短天數、高便利性的郵輪旅遊快速崛起，尤其受到Z世代與上班族青睞，主打「周五下班就出發」、「免請假也能出國」，加上一價全包、免規劃的高CP值特色，讓旅客從登船那刻起就能直接切換成度假模式，一覺醒來直達日本沖繩、石垣島，掀起一波「下班逃跑計畫」熱潮。

AsiaYo攜手麗星郵輪探索星號推出多款短天數郵輪航程，其中3天2夜石垣島行程最低每人7,500元起，搭配獨家酒水套餐，鎖定想利用周末快速充電的上班族客群。旅客周五晚間從基隆登船，隔天早晨即抵達日本石垣島，省去搭機、轉機與交通奔波，把移動時間轉化為真正的休息與放鬆，周日返台後仍能保有完整周末感。

▲麗星夢郵輪把探索星號打造成「海上夏令營」。（圖／記者彭懷玉攝）



根據交通部觀光署統計，今年前3個月國人出國人次累計達536萬5,205人，較去年同期成長19.4%，其中日本以37.5%穩居最熱門旅遊目的地。

AsiaYo也觀察到，「日本國旅化」趨勢持續升溫，越來越多旅客傾向選擇短天數、高效率的出國方式。相較傳統飛行旅遊，郵輪不僅價格更具競爭力，整體移動時間甚至與開車南下墾丁相近，「搭郵輪玩日本」也因此成為今年暑假的熱門新選項。

▲麗星郵輪探索星號推出「今夏海上音樂季」，邀來陳美鳳、曾心梅、康康等重磅藝人登輪演唱。（圖／業者提供）



看準郵輪市場快速成長，AsiaYo指出，平台郵輪訂單已連續3年呈現三位數翻倍成長，其中近4成旅客為首次搭乘郵輪，顯示郵輪旅遊正逐漸從小眾市場走向普及化。

尤其對預算有限、卻重視體驗感的Z世代而言，「精緻不窮遊」已成為新世代旅行態度。最低7,500元即可完成3天2夜日本郵輪假期，包含住宿、餐飲與娛樂內容，也讓「免萬元出國」成為可能。

▲鑽石公主號與藍寶石公主號首度以東京為母港出發。（圖／公主遊輪提供）



另外，公主遊輪公布2027至2028年亞洲航線計畫，將涵蓋96個航次、橫跨9個國家與55個目的地，堪稱歷來最大規模亞洲航線布局。即日起至5月31日，凡預訂此航線的台灣人，每艙房最高折800美金、並享客艙免費升等優惠。

▲鑽石公主號泳池。（圖／記者彭懷玉攝）



為鼓勵台灣人搭飛機到東京搭船，即日起至5月31日，凡預訂2027至2028年東南亞或2028年日本航次，台灣旅客可享每房最高800美金折扣與免費客艙升等一階的優惠。業者進一步說明，若官網以會員登入或請旅行社用會員卡號報名訂位，可額外再享每間最高200美元優惠，意味所有跟公主遊輪合作的旅行社都適用此優惠。