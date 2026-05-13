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文華Café平日午餐4人同行「當月壽星免費」　優惠6/30截止

▲▼文華Café（Café Un Deux Trois）自助餐廳回歸了。（圖／台北文華東方酒店提供）

▲文華Café平日午餐4人同行「當月壽星免費」。（圖／台北文華東方酒店提供）

記者黃士原／台北報導

歡慶台北文華東方酒店12周年，6月30日前壽星4人同行享用文華Café「平日午間饗．吃．吧」，餐廳即招待當月壽星免費享用。

台北文華東方酒店Semi-Buffet「文華Café」以高品質自助餐檯聞名，像是海鮮吧無限供應各種頂級食材，有生蠔、帝王蟹、龍蝦等，主餐則會隨著季節變換，像是「平日午間饗．吃．吧」春季新菜有爐烤雞腿捲、香煎龍膽石斑、炙烤究好豬戰斧、炙烤A3和牛菲力及上湯波士頓龍蝦。「周末午間鮮．吃．吧」則有蕃茄干貝米型麵、油封日本真鯛、日本A4和牛小排等。

台北文華東方酒店迎來12周年，邀請5月、6月壽星一同慶祝，只要4人同行享用「平日午間饗．吃．吧」（每位成人1580元+10%），即免費招待當月壽星本人。

▲護師吃盛宴自助餐廳晚餐可享3人同行1人免費。（圖／新竹喜來登提供）

另外，新竹喜來登推出「護師節」餐飲優惠，針對具有醫師、護理師（護士）有效證件者，5月28日前每周一至周四，至餐廳用餐可享專屬餐飲優惠，「盛宴自助餐廳」下午茶及晚餐餐期，3位成人同行1人免費吃到飽；「大廳咖啡吧」半自助午間套餐8折優惠，「迎月庭鐵板與日式料理」日式套餐8折優惠；「采悅軒中餐廳」內用消費滿1000元現折200元。

▲憑報稅通知單到六福萬怡Buffet用餐現省400元。（圖／六福萬怡提供）

迎接5月繳稅季，台北六福萬怡酒店推出期間限定餐飲優惠，5月31日前在敘日全日餐廳用餐，出示最新年度綜合所得稅繳款通知單，每位可現折400元，最多折抵8人。餐廳目前是沖繩美食祭，以當地飲食文化為靈感，集結多道南島風味料理，包括海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯及沖繩黑糖味噌滷豚肉、沖繩章魚大阪燒、沖繩風味苦瓜香煎豬梅花、沖繩握壽司與手捲等菜色。

關鍵字： 美食雲 文華Café 美食優惠

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