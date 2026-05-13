獨／基隆－石垣島渡輪5/28開航　初期每周1來往航班

▲「基隆－石垣島渡輪」將於5月28日開航 。（圖／翻攝自官網）

記者蔡玟君／台北報導

旅客期待已久的「基隆－石垣島渡輪」真的要來了！官方今（13日）宣布將於5月28日正式開航，首航班次將於當天晚間11點自基隆出發，並於5月29日上午8點抵達石垣島，為台灣旅客前往沖繩離島旅遊再添新選擇。

「基隆－石垣島渡輪」業者表示，自5月28日至6月29日期間，將先採每周1班往返運航。去程固定於每周四晚間11點自基隆出發，隔日上午8點抵達石垣島；回程則於每周日晚間9點自石垣島出發，隔日上午8點返抵基隆。

▲基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」共有7種房型。（圖／華岡集團提供）

隨著暑假旅遊旺季到來，業者也規劃從6月30日至8月31日期間增班為每周2班往返。新增班次為每周二晚間11點自基隆出發、每周三晚間9點自石垣島返回；原有每周四出發、周日返回的航班則持續營運，提升旅客赴沖繩離島旅遊的交通便利性。

業者提醒，以上公布時間皆為當地時間，由於台灣時間比日本時間慢1小時，旅客搭乘時須特別留意時差與報到時間。

根據官網指出，八重山丸渡輪官網無法直接進行預約或購票，台灣旅客若想購買，可洽旅遊電商Klook、東南旅遊、百威旅遊、華泰旅行社、安麗達旅行社洽詢。而預約與購票時間可於搭船日前3個月開始受理預約、購票，至出發前1日截止，搭船當天無法預約或購票。

▲▼基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」共有7種房型。（圖／華岡集團提供）

負責執行基隆－石垣島渡輪航線的「八重山丸渡輪」日前進行基隆至宜蘭外海的航行測試，預計本周將進行最後檢驗。根據日前華岡集團公布的船上設施，船上共有7種房型，從15人一間的通舖到皇家套房，且皇家套房每艘次限量僅2間。



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