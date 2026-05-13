大武山牧場推「Peko聯名布丁」　草莓牛奶新口味搭3款周邊

▲大武山牧場跨界找來日本不二家《Peko》聯名。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

大武山牧場與日本不二家《Peko》推出聯名甜點「草莓牛奶布丁」，還有保冷袋、點心盤與杯墊3款限量周邊，即日起於官網搶先開放預購，最快5月28日起陸續出貨。另外，青鳥旅行近日也推出愛文芒果、紅玉荔枝水果風味蛋捲，雙口味8入盒裝嚐鮮價380元。

▲「草莓牛奶布丁」。

大武山牧場「草莓牛奶布丁」以大武山雞蛋、大湖草莓及瑞穗鮮乳製成，每盒6入360元，並以Peko紙箱包裝；另提供雙享綜合布丁（原味3入+草莓3入）、濃厚雞蛋布丁（6入／12入）等選擇，皆換上Peko、Poko等限定新裝。

▲聯名杜邦保冷袋。

▲聯名點心盤（左）、布丁造型杯墊組（右）。

此次聯名活動還有3款限量Peko周邊，「聯名杜邦保冷袋」以輕薄耐用杜邦材質製作，銀色霧面紙感質地搭配Peko與Poko圖樣，每個450元；「聯名點心盤」320元、「布丁造型杯墊組（2入）」290元。以上聯名品項即日起於官網開賣，售完為止。

▲青鳥旅行推出「愛文芒果」、「紅玉荔枝」蛋捲新口味。

另外，台灣蛋捲品牌「青鳥旅行」近日推出「愛文芒果蛋捲」與「紅玉荔枝蛋捲」2款全新口味，皆吃得到果肉內餡。

青鳥旅行表示，2款新口味蛋捲無單獨販售，買夏境拾光-果韻款8入綜合蛋捲禮盒才能吃到2種新口味，原價420元、限時嚐鮮價380元。