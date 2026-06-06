木柵舊麵線工廠改造深夜咖啡廳！開到午夜不限時　頑童也來過

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

文山區木新路巷內這家「自由·之丘」，是營業到凌晨12點的木柵深夜咖啡廳，更是一間由舊麵線工廠改造而成的老屋咖啡店，空間充滿文藝氣息，據說MC HotDog、頑童都曾來過！菜單咖啡甜點都有不錯水準，不限時想坐多久都可以，適合靜靜看書或用電腦做報告。

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交通位置

靠近景美溪、政治大學，距離捷運站有一大段距離，建議自行開車騎車前往較為方便，大眾交通工具的話則有公車。

舊麵線工廠改造而成

這裡是由舊麵線工廠改造而成的台北老屋咖啡店，可以看出復古年代感。不定期會有藝文活動，播放獨立電影、舉行音樂會，甚至還有餐車市集活動，讓整個空間充滿文藝氣息。從別的報導上看來，木柵知名饒舌歌手MC HotDog、頑童都曾經來過，營業時間到凌晨12點也是一大優勢。

內用座位區

內用座位區燈光較為昏暗，很符合台式文青咖啡店的氛圍。雖然是一家不限時咖啡店，但如果要用電腦、看書的話，長時間下來眼睛可能會有點不適，和朋友聊聊天、喝一杯倒是個很棒的選擇。

老屋氛圍濃厚

除了大門進來的主要空間外，後面不同老房子內也有設置座位區，如果喜歡老屋氛圍感的人，可以四處走動拍照，只要記得不要影響到其他人就好。

菜單

內用低消每人一杯飲料，飲料有義式咖啡、茶飲、熱茶、精釀啤酒、經典啤酒、調酒，搭配幾款手作甜點。

美式咖啡 120元

▲堅果可可調性，穩穩的一杯美式咖啡。

檸檬咖啡 140元

沉穩的濃縮，要做成調味咖啡相當適合，酸酸甜甜的檸檬咖啡，食材比例是平衡的，夏日午後來上一杯，十分過癮！

焦糖蘋果溫蛋糕 160元

甜點點了焦糖蘋果溫蛋糕，上桌時會回烤加熱，趁熱品嚐才有最佳風味。溫蛋糕質地柔軟，吃得到焦糖蘋果塊，與奶油完美結合，是一份很溫暖的甜點。

心得感受

有台北深夜咖啡廳需求的人，推薦你收藏這家木柵咖啡店「自由·之丘」，如果是老屋咖啡控的話，一樣可以來這裡喝咖啡、拍拍照，感受舊麵線工廠的往昔風采。不定期會有電影放映、音樂活動、餐車市集，無論是不是藝文愛好者，每次來都能有不同驚喜。

自由·之丘

地址：台北市文山區木新路二段69巷1號1樓

電話：02－29375585

營業時間：14：00－00：00（周二公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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