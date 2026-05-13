陳耀訓·麵包埠宣布5/24暫停營業　預計7月中旬回歸

▲陳耀訓蛋黃酥。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

以蛋黃酥聞名的「陳耀訓·麵包埠」，今日宣布5月24日暫停營業，進行門市與廚房整修，預計7月中旬恢復營業。

陳耀訓·麵包埠的蛋黃酥號稱「史上最難搶」，2021年起還比照天王、天后專賣演唱會門票，利用「拓元售票系統」販售，每年中秋與過年前夕總是吸引眾多饕客搶購。今日業者突然宣布5月24日暫停營業，進行門市與廚房整修，預計7月中旬恢復營業。

陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery﻿粉專上提到，「暫停休息有點突然，但我們期待很久的決定」，不過開業7年來從沒有真正停下來過，這次暫停營業是想讓員工與陳耀訓好好休息，在好好充電後，期待更好的相見。

蛋黃酥界愛馬仕美譽

陳耀訓2017年獲得Mondial du Pain世界麵包大賽冠軍，2019年創立「陳耀訓·麵包埠（YOSHI BAKERY）」，將歐式麵包的技術與台灣在地食材融合。後來推出「紅土鹹蛋黃酥」爆紅，鹹蛋黃以紅土醃製22天以上，並特別使用獲得冠軍的丹麥Lurpak奶油等食材，被網友稱為「蛋黃酥界愛馬仕」。但近年原物料成本上揚，單顆售價已漲到每顆112元。

近年鹹蛋黃熟度改變

不過，近年人反映陳耀訓的蛋黃比往年都來的乾柴，陳耀訓曾透過粉專說明，過去他們使用的鹹蛋黃，醃製熟度是以80至90%區間為使用標準，不過今年彙整過往客人反應鹹蛋黃的中心白點「是否沒烤熟」、「沒醃透」或口感上的問題，因此決定將鴨蛋醃製熟度提高到90至100%，而這樣的熟度就不會出現蛋黃白心，同時風味也會再提升，蛋黃的熟成和口感符合了消費者需求，但因為蛋黃的特性，形狀和含水量也會改變。