沖繩+久米島新玩法　療癒系海島度假趣

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

▲「沖繩最美島嶼~久米島」的終端之濱，純淨白沙美的太夢幻。

沖繩不只本島迷人，從台北直飛那霸，再轉乘國內線飛往久米島，最後搭船返回沖繩本島，一趟旅程串起「沖繩本島＋祕境久米島」，全新玩法令人眼睛一亮！

▲女岩中央的大洞形似女性生殖器，傳說來此祈禱可得子嗣，被視為求子聖地。

史上獨家、限量登島，讓久米島不再只是地圖上的名字，而是能真正踏上那片被稱為「沖繩最美島嶼」的夢幻藍海。久米島氣候溫暖、步調緩慢，保留著純粹的琉球離島風貌。這裡的海，藍得透明，沙白得細緻，像是把人帶進一個沒有時間感的世界；而沖繩本島則融合琉球王國歷史與美式文化，為旅程增添層次與對比。

▲具志川城跡見證了琉球王國與中國貿易往來的歷史。

久米島的「終端之濱」遠近馳名，純白沙洲延伸在海面之上，隨著潮汐變化展現不同姿態，彷彿一條漂浮於海上的絲帶。轉往「比屋定懸崖」從高處遠望，整片海域層層漸變，藍得深邃而遼闊。「女岩」則以佇立海濱之姿，為島嶼添上一抹傳說色彩。島上也有著洗鍊的歷史稜角，像是「具志川城跡」，靜靜訴說著琉球王國時期的貿易榮景；走訪「真謝天后宮」，也能看見當年與中國交流的文化印記。

▲久米紬是由島上草木泥染所織成的絲綢品。

比起走馬看花，久米島更適合慢慢感受。可以走進工坊，看職人一絲一線編織出細膩的久米紬，從圖樣與手感中理解時間的重量；也能前往當地酒廠，認識沖繩特有的泡盛，試飲一口帶點米香與歲月感的風味。更不能錯過被稱為「綠色魚子醬」的海葡萄，在口中輕輕爆開，帶著海水的清新鹹味；還有肉質甜美彈牙的斑節蝦，也是許多人專程造訪的理由之一；若再加上一道以泡盛酒糟飼養的久米赤雞，這座小島的風土，幾乎可以用一頓餐點完整體會。

▲國際通逛街挖寶，伴手禮、藥妝、沖繩特色商品一次買齊。

回到沖繩本島，可以在國際通慢慢逛街，把伴手禮、藥妝與沖繩限定商品一次帶回；也能前往美國村，感受異國風情與繽紛街景。若想親近自然，萬座毛的壯麗海景、古宇利島的透明果凍海，或瀨長島的海景咖啡與飛機起降，都各有魅力。美食更不需要妥協，石垣牛、阿古豬、沖繩麵，想吃什麼就排進行程裡。喜歡文化與深度旅行的人，也可以走訪首里城遺址，或在美麗海水族館與鯨鯊、鬼幅魟驚喜相遇。

▲美麗海水族館，是沖繩人氣第一的打卡熱點。

全新的「沖繩本島＋祕境久米島」玩法，是由日本航空JAL集團旗下的日本越洋航空執飛。以沖繩那霸為基地，串聯本島與離島航線，讓原本不易抵達的久米島變得輕鬆可及。幸運的話，還有機會搭到最有沖繩風情的可愛鯨鯊彩繪機，成為旅途中的小小彩蛋！

▲日本越洋航空以「鯨鯊」為主題的原創彩繪機，分別有藍色海洋款與粉紅櫻花鯨鯊款。

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