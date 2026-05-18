奧、捷雙城樂章　帶你走進奧爾斯佩格宮音樂夜

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

▲免費聆賞維也納音樂會，參加指定團體就能夢想成真。

奧地利與捷克，如同交織在歐陸心臟的雙重奏，一邊是維也納優雅的圓舞曲，一邊是波希米亞隨性自在的旋律。紅瓦屋頂、石板小徑、教堂尖塔與遠山湖影層層鋪展，像一幅耐人尋味的畫，也像一段會慢慢發酵的旅程，越走越有味道。

▲哈斯達特是湖區裡的珍珠，依山傍水寧靜優美。

若不想流於走馬看花，布拉格與維也納各住兩晚，才能真正放慢步調，細細體會這兩座世紀名城的靈魂。布拉格的清晨，晨光輕輕灑落老城石板路，紅瓦屋頂在微光中甦醒；維也納的夜晚，金碧輝煌的建築群閃耀著帝國餘暉。不用每日奔波換宿，把時間留給街道、留給咖啡香，在連泊的安穩中，慢慢融入歐洲特有的優雅生活。

▲熊布朗皇宮金碧輝煌、氣派非凡，享有「美泉宮」的稱譽。

味蕾的旅行，同樣精彩動人。走進奧地利一座擁有三百年歷史的皇家餐廳，巴洛克風格的建築，見證了哈布斯堡王朝的輝煌歲月；莫札特、舒伯特與海頓都曾在此駐足，如今旅人也能身歷其境，親自品嚐那份深受音樂家青睞的傳承美味。

▲品味香醇咖啡及薩荷蛋糕，是維也納夏日午後最迷人之處。

而捷克的百年地窖餐廳、中世紀晚宴、啤酒廠風味，到波希米亞傳統菜餚、溫泉料理，再到維也納皇家酒窖與奧地利鄉村菜，各式風味交織成旅途中的另一種記憶。若想來點熟悉的味道，中式料理也能適時撫慰味蕾。更別忘了在維也納安排一場午後時光，走進經典咖啡館，點一杯香醇咖啡與一份薩荷蛋糕，在音樂之都，靜享一段美好時光。

▲搭乘伏爾他瓦河遊船，恣意欣賞沿岸美景。

換個方式看風景，也會有不同感受。搭上伏爾他瓦河遊船，布拉格的橋影與古城天際線在眼前緩緩展開，如同一幅流動的油畫；再乘坐復古電車，穿梭於新舊交織的街區之間，從旅人的視角，轉為貼近在地生活的日常。

▲世界遺產小鎮庫倫諾夫，令人流漣忘返。

當腳步延伸至更多角落，奧捷的風采愈加立體。維也納熊布朗皇宮展現昔日帝國的榮光；被譽為「世界最美小鎮」的哈斯達特，湖光山色倒映木造屋舍，美得令人屏息。來到薩爾茲堡，造訪莫札特的故鄉，並深入鹽洞，探索神祕的地底世界。而在捷克，布拉格的尖塔、查理大橋與舊城廣場如此迷人；世界遺產小鎮庫倫諾夫，以紅屋頂構築出如童話般的景致；卡洛威瓦麗的溫泉長廊，則能輕啜一口溫泉水療癒身心，包括《最後的假期》和《007大戰皇家賭場》等票房熱門的電影都曾來此取景。

▲卡洛威瓦麗廣受名流士紳喜愛，可體驗喝溫泉水的樂趣。

在許多人心中，維也納不僅是奧地利的首都，更是一座被音樂浸潤的城市。從莫札特、貝多芬到史特勞斯家族，無數經典旋律在這裡誕生，也讓「到維也納聽一場古典音樂會」成為許多旅人前往奧地利至少要完成一次的夢想。而其中，最能感受到皇室氣息與維也納靈魂的，莫過於在奧爾斯佩格宮（Palais Auersperg）舉行的 Imperial Gala Concert。

不同於一般大型音樂廳演出，Imperial Gala Concert 最大的特色，在於它與場地本身密不可分。這不僅是一場古典音樂會，更像是一場穿越時空的藝術饗宴。演出地點位於擁有數百年歷史的「奧爾斯佩格宮」，這座巴洛克風格宮殿曾見證維也納音樂黃金年代，也與眾多音樂大師有著深厚淵源。繁複精緻的雕花、金色裝飾與典雅水晶燈，當燈光緩緩亮起、樂聲於華麗廳堂中迴盪時，彷彿能親身感受到歐洲皇室時代的優雅與浪漫，音樂不再只是「被聽見」，而是完整融入空間與歷史之中。

音樂會晚間7時開放進場，8點正式開演至9點45分，中場休息20分鐘、備有飲品招待，現場集結世界級音樂家、聲樂家與芭蕾舞者，除了樂團演奏，優雅的芭蕾舞演出、鋼琴與小提琴的獨奏，也是此場音樂會必看的亮點之一，讓整場表演不只是聽覺享受，更是一場視覺藝術盛宴。

如果說歐洲旅行是一場關於藝術與歷史的追尋，那麼在維也納欣賞一場 Imperial Gala Concert，無疑是最值得收藏的篇章之一。它不單純是音樂會，更是一場關於城市靈魂的體驗。來到維也納，不妨留一個夜晚給這座宮殿，讓自己在古典旋律與華爾滋之中，真正感受「音樂之都」最迷人的模樣。

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