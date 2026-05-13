廣島5間設計旅宿　空中觀景台遠眺嚴島鳥居、古民家賞無敵海景

▲宮島百年老舖旅宿「錦水館」。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣人赴日旅遊已逐漸轉向深度探索，而擁有豐富歷史人文、自然風光的廣島，也越來越多特色旅宿，以獨特地貌、人文、建築與美食為舞台，帶領旅人發掘更多在地魅力，本篇就精選出5間設計旅宿，可以享受宮島唯一空中觀景台，或住進百年老屋賞森林全景。

▲錦水館有空中觀景台可以遠眺宮島神社鳥居。

宮島百年老舖「錦水館」

創業百餘年的「錦水館」，以其深厚的歷史底蘊與持續進化的設計美學，成為宮島最具魅力的旅宿之一。這裡擁有名為「宮島潮湯」的獨家瑰寶，100%取自神之島地下深處的天然鹽化物泉，能以海水的溫潤力量深度放鬆身心，為旅客帶來療癒時光。

錦水館更於2022年打造全島唯一空中觀景台「宮島露台」，讓旅客能在此遠眺嚴島神社大鳥居與五重塔的壯闊全景；而悠閒的海濱露台則適合在夕陽餘暉下，靜謐凝望屋形船划過海面的優雅畫卷。而在2023年推出每日僅限一間、能將世界遺產盡收眼底的摩登套房，以及去年推出擁有私人半露天風呂的頂級套房，則讓旅人享有獨家私房賞景視野。

▲▼古民家旅宿長者屋。

莊原市古民家

在廣島縣的莊原市，隱藏著一系列被譽為「瀨戶內寶石」的傳統建築「せとうち古民家ステイズ（Setouchi Kominca Stays）」。這裡以「包棟度假」的經營形式，將數棟百年日本家屋升級為現代化的舒適私密空間。

例如旅客能住進昔日被稱為「長者屋」的250年歷史茅葺農家建築內，每天僅接待一組。旅館保留重厚的歷史感，將舊牛舍轉化為攝影藝廊，同時配置了設計感十足的島型廚房與洋式套房，展現江戶時代富裕農家的豪邁美學。

▲▼古民家こざこ森坐擁整片森林景觀。

而「こざこ森 (Kozako-mori)」坐擁全景森林土間，結合傳統與頂級豪華露營的設計概念，採用全玻璃幕牆包圍的「土間客廳」，讓室內與森林零距離交融，模糊了自然的邊界。室內特別配備最新的無煙暖爐與大型投影設備，讓旅客能在溫潤火光與巨幕影像中，享受這座森林秘密基地帶來的極致野奢與非日常的放鬆悸動。

▲一天限定一組的旅宿閑月庵 新豐。

閑月庵 新豐

一日一組限定的包棟古民家「閑月庵 新豐」，二樓的大片景觀窗將瀨戶內海的「多島美」如畫卷般鑲嵌在歷史牆面內，讓旅人在品嚐安藝灘當日捕撈的鮮魚料理時，能深度沉浸於江戶情懷的海洋贈予中。

此外，絕不能錯過緊鄰海岸線、由明治古民家改造的「三溫暖新地鼻」，在溫熱揮汗後推門迎向濕潤潮風，一邊眺望波光粼粼的海景一邊進行身心整頓，是唯有在此才能完整解鎖的感官洗禮。

▲▼Fairway Front Villa享受無敵海景。

Fairway Front Villa

「Fairway Front Villa」座落於竹原市瀨戶內高爾夫度假村之中，是一座奢華獨棟別墅。旅宿以全景觀露台為亮點，讓旅人能飽覽壯闊的海景與落日餘暉。室內透過大片落地窗將果嶺綠意與蔚藍海色引入其中，結合瀨戶內海的鄉土料理，為渴望遠離喧囂的旅人，打造出一場與自然無縫接軌的頂級隱居體驗。

▲▼廣島世羅萬楓酒店。

廣島世羅萬楓酒店

「廣島世羅萬楓酒店」座落於四季花卉盛開的世羅町，以簡約洗鍊的設計風格，成為旅人深度探索高原魅力的基地。飯店與緊鄰的「道之驛世羅」休息站緊密連結，鼓勵旅人發掘世羅牛、地產美酒與鮮甜水果，並在溫馨的社交空間內感受地產地消的樂趣，館內也設有毛孩友善房型。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）