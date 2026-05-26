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蘇澳當地人吃了50年！火車站旁煙燻魚雜老店　Q軟鯊魚肚必點

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼阿英小吃部。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

宜蘭蘇澳美食「阿英小吃部（阿英魚雜）」是宜蘭超過50年老店，也是許多宜蘭人會來吃的美食小吃名單。店家地點在蘇澳火車站附近，鯊魚煙、旗魚肚等魚雜是招牌必點，很多人來吃都會點一份魚雜拼盤搭配切仔麵，真的是蘇澳必吃的經典小吃。

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營業＆交通
店家地址就在蘇澳火車站附近巷子，距離火車站步行約一分鐘。汽車可停在對面廟宇的阿英小吃部停車位，附近景點有蘇澳冷泉或南方澳漁港可順遊安排。

▲▼阿英小吃部。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

內用環境
早上就營業，平日下午還是有許多觀光客來品嚐，門口餐檯可以看到煮麵、切魚雜的風景。櫥窗擺滿魚雜和小菜，很多人來這吃麵都會點搭配的小菜，小吃計價最可怕的就是這時候啦！什麼都想吃。

▲▼阿英小吃部。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼阿英小吃部。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼阿英小吃部。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲除了飯麵等主食，來這必吃的就是魚雜，店家有提供綜合魚雜很不錯，桌上和冷藏櫃都有照片可參考。

▲▼阿英小吃部。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲內用空間簡單不髒亂。

▲▼阿英小吃部。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼阿英小吃部。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲自助區有各種醬料，芥末、辣椒醬和特調醬油拿來沾魚雜很讚。

菜單價格
提供白飯、滷肉飯、各種湯麵、湯和小菜，不知道要吃什麼魚雜可以點拼盤，有A、Ｂ兩種綜合魚雜拼盤。

▲▼阿英小吃部。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

餐點推薦

▲▼阿英小吃部。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這次點了綜合魚雜B、兩碗湯麵、一碗滷肉飯和單點一盤宜蘭粉腸。

切仔麵 小 50元
湯頭是大骨熬製的清鮮滋味，加上油蔥和胡椒香氣點綴，味道還不錯，黃油麵口感滑溜帶點彈性，裡面還有兩顆魚丸。

▲▼阿英小吃部。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼阿英小吃部。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

粿仔條 小 50元

▲▼阿英小吃部。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲粿仔條軟軟扁扁很吸湯，口感較柔軟、有米香，一樣附有兩顆魚丸。

滷肉飯 小 30元

▲▼阿英小吃部。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲滷肉飯還蠻好吃的，肥、瘦肉都有。

綜合魚雜B 200元
綜合魚雜A有六種魚雜每份是300元、B有四種魚雜每份是200元。第一次吃先點了綜合魚雜B，份量就這兩盤，有鯊魚煙、鯊魚肚、魚卵等，煙燻味足，Q軟有嚼勁真好吃，下次一定要點300元的。

▲▼阿英小吃部。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼阿英小吃部。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

宜蘭粉腸 時價
宜蘭粉腸是在地特有的小菜，腸衣灌進了蕃薯粉跟豬肉，口感Q軟。沒有標示價錢，結帳才知道是100元，這盤不算便宜。

▲▼阿英小吃部。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼阿英小吃部。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲可以搭配店家提供的各種沾醬一起吃。

心得感受
「阿英小吃部（阿英魚雜）」是蘇澳老字號小吃店，牆上有老闆跟名人們的合照。這裡除了各種古早味小吃，最值得品嚐的就是魚雜，有機會來蘇澳旅遊吃美食，一定要安排在行程。

▲▼阿英小吃部。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

阿英小吃部（阿英魚雜）

地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇南路47號
營業時間：08：30－15：30（公休看店家IG）
電話：03－9962018

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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