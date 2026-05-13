桃機攜手阿聯酋航空辦理「星兒的登機首部曲」　打造友善無障礙國門

▲星兒透過報到櫃台、安檢、證照查驗到候機等一系列流程，體驗每個搭機環節。

生活中心／綜合報導

為了營造更為友善的無障礙航空環境，並協助自閉症族群（簡稱星兒）克服對機場陌生環境與感官刺激的焦慮 ，機場公司於昨（5/12）與阿聯酋航空共同舉辦「星兒的登機首部曲」體驗活動。本次特別邀請「社團法人桃園市自閉症協進會」龍田工坊的師生參與 ，透過實地模擬完整的登機流程，讓星兒們能在安全且溫馨的環境中熟悉搭機情境 ，藉此提升未來搭機的信心，賦予他們勇敢探索世界的動力。

專業資源與國際經驗導入 實踐「生活無障而有愛」

機場公司副總經理余崇立於致詞時表示，隨著旅運服務持續精進，如何打造兼具包容性與可接近性的航空環境已成為國際機場的重要課題。機場不僅是文化的延伸，更是愛的延伸，此次活動透過與國際領先航空夥伴合作，導入專業資源與實務經驗，讓「生活無障而有愛」的精神在國門得以實踐。

▲機場公司副總經理余崇立表示，打造包容性與可接近性的航空環境已成重要課題，透過與國際航空夥伴合作，實踐「生活無障而有愛」的精神。

阿聯酋航空作為全球首家獲得自閉症友善認證（IBCCES）的航空公司 ，目前已有超過3萬名機組人員及地勤人員完成自閉症認知培訓，具備應對相關情境的專業技巧。本次阿聯酋航空透過模擬航班運作與實務分享，協助星兒們學習如何適應真實的航空環境 ，同時也展現了航空公司在推動多元友善服務上的深厚努力與具體成果。

體驗式學習核心 建立可預期的安心感

社團法人桃園市自閉症協進會顧問蕭雲祥指出，機場對於許多星兒來說，是既陌生又充滿強烈刺激的挑戰環境。透過這場一步步的實地體驗，能讓星兒在教保員與老師的陪伴下，慢慢建立對搭機流程的理解與安全感 ，不僅有效降低對未知環境的不安，也讓他們更有勇氣跨出探索世界的第一步。

▲社團法人桃園市自閉症協進會顧問蕭雲祥表示，讓星兒在老師的陪伴下建立對搭機流程的理解與安全感，讓他們更有勇氣跨出探索世界的第一步。

本次活動以「體驗式學習」為核心，完整模擬了一般旅客的移動動線 ：

全流程模擬：涵蓋了從報到櫃台、安檢、證照查驗到候機室等一系列必要環節，引導學員逐步認識每個關卡。

情境式引導：透過情境模擬營造安心且可預期的過程，減少因陌生程序產生的焦慮感。

趣味互動環節：現場精心安排了趣味十足的有獎徵答，讓星兒在輕鬆的氣氛中加深對搭機程序的印象。

近距離觀摩：活動更特別安排學員近距離觀賞阿聯酋航空旗下、全球最大的A380客機，現場氣氛溫馨熱烈，也讓星兒對飛行充滿期待。

▲星兒近距離觀賞阿聯酋航空旗下，全球最大的A380客機，現場氣氛溫馨熱烈。

跨單位共築機場大聯盟 讓夢想翱翔

機場公司特別感謝C.I.Q.S.（海關、證照查驗、檢疫及安檢）各單位以及長榮空廚對本次活動的協力支持，充分展現機場大聯盟跨單位合作的凝聚精神。展望未來，機場公司將持續攜手各界航空夥伴，針對不同族群的需求提供更多元、更具包容性的服務措施，進一步優化友善國門設施，讓每一位旅客都能在友善、安心、尊重與支持的氛圍下，實現翱翔天際的夢想。