孤獨美食家取景地！超平價立飲料理　5道菜+2杯啤酒只要400元

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

「臚雷亭」一個很中文的名字，事實上店裡也以中華料理為主，是一家位於品川東大井的平價立飲料理，印象中五郎極少進出這樣的餐廳，最少是我關注過的第一家。

先直接說結論

謝謝五郎又帶我來一座陌生的車站「大井町駅」，感覺是個越夜越美麗的地方，整條街都有酒可喝。廚房大姐是上海人，老闆娘是日本人但會說一點中文；本來想學五郎點兩道再去吃附近另一家居酒屋，結果兩位大姐太好聊，最後喝了兩杯生啤點了五道菜，連「お通し」(要錢的小菜），居然才2000日圓（約新台幣400元）出頭。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



基本上每道都算好吃

當然因為喝酒的地方，口味也略重，其中有一道「豚肉辛旨煮」很特別，使用乾燒蝦仁吃剩的醬汁，再回鍋燒成麻婆豆腐挺有意思的，更妙的是老闆娘不知道五郎，倒是廚房大姐說那天的料理是她煮的。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

13年播出的餐廳

這家餐廳登場於第三季第12話，播出於2013年，一晃已經是13年前了，節目也從第3季，演到如今的第11季，中間還穿插著數十集的特別篇，甚至是登上大銀幕拍了孤獨的美食家電影版。順便說一下，這一話有兩家餐廳，另一家「だるまや（紅圈處）」我去了但沒開。

▲出了JR大井町車站就是五郎走過的商店街，兩側有許多餐廳、酒場林立的巷弄。

▲店門口基本上和13年前沒什麼差別，就是帆布、看板有重新換過。

▲店內也幾乎都一樣，就是店裡的前檯從年輕妹子換成像媽媽桑的大姐。

許多名人來訪

有趣的是整間餐廳我找不到五郎的簽名，問了會說一點中文的大姐，她居然不認識五郎，倒是一直指著牆上的照片說，有名人來採訪過，但我看了一下，一個也不認識。

曾幫五郎煮過料理

後來是在廚房做菜的大姐（右）跑出來，一聊才知道當天節目的料理是她做的，她是上海人在店裡工作15年之久，現在的老闆是大姐（左）。

菜單

這裡的料理以下酒的中餐為主，多數的料理價位都在300日圓（約新台幣60元）左右，有的甚至只要100多日圓（約新台幣20元）。

▲小小的一家店，但料理的選項如五郎所說，讓人眼花繚亂。

先付錢後享用

這裡的酒也相對便宜，連生啤小杯的只要220日圓（約新台幣45元）。順便說一下，這裡點餐和電視上播得一樣，點一次餐就要先付一次費用。猜想是酒客多、點餐混亂，尤其喝了酒後，自己點了什麼也不記得，後來才變成這樣的付費方式，也是蠻特別的。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



五郎SET：皮蛋、美奶滋蝦仁

口水雞

口水雞跟台灣吃到的完全不一樣，也跟我在四川吃到的不同，淋上酸酸甜如和風的醬汁，底下舖著滿滿的高麗菜絲，感覺有一點混了日本居酒屋風的口水雞蠻特別的，重點是才430日圓（約新台幣85元）。

▲這是お通し像是涼拌的豬肚切絲，口感爽脆，淋了香油之類的，一點蔥、辣椒，還蠻下酒的。

豚肉辛旨煮

上來時我以為上錯菜，吃起來很像乾燒蝦仁的調味。豬肉裹著一層蠻厚的太白粉漿，底下有大量的豆芽菜，味道端以番茄醬的酸甜為主，混著淡淡的微微辣，同樣是口味重的下酒菜，但意外的好吃。然後，大姐說這裡的常客會把這道吃剩的醬汁做成麻婆豆腐，另加130日圓（約新台幣25元），於是我照辦煮一碗，客隨主便。

麻婆豆腐

說是用原來剩下的醬汁，但應該是有加了一些辣油之類的，反正味道變得比較辣，但和我們熟知的麻婆豆腐，基本上是兩種不同的料理。

爆炒豬肝

最後是旁邊熟客推薦的爆炒豬肝，這道有台灣熱炒的影子，味道也差不多，豬肝的熟度拿捏得也很好，醬汁偏鹹但配啤酒超爽。

美奶滋蝦球

最後想說，乾脆在這吃個飽，於是點了五郎的美奶滋蝦球。就是用美奶滋替代，沒有鳳梨的鳳梨蝦球，然後上面灑了花生屑，底下舖了點下酒用的高麗菜絲，我看旁邊的熟客都會用高麗菜絲去刮底下的美奶滋配酒。

心得感受

基本上料理沒有什麼驚人之舉，倒是有些蠻特別的，重點是便宜，而且多半是熟客，所以吃到後來有一點吵，但挺有趣的就是，也算是一種日本飲食的體驗。

臚雷亭

地址：東京都品川区東大井5－4－15

營業時間：17：00－22：15（周日公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

《小虎食夢網》部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►中山國小站隱藏版魷魚羹！還有澎湃綜合版體驗一碗四吃

►網友激推樹林車站隱藏版肉粥店！「紅燒肉＋雞捲」老客人必點

►萬華老麵發酵「榴槤包」挑戰味蕾 貓山王入餡沒預約吃不到