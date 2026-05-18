從藍洞到騎士之城　一次收藏地中海三島風華

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

如果地中海是一場流動的盛宴，卡布里、西西里與馬爾他，便是席間最令人迷醉的三巡美酒。即刻出發，將義南的極致浪漫、西西里的史詩底蘊與馬爾他的騎士傳奇完美串聯；在米其林餐桌的香氣間流連，於五星飯店的臨海窗前甦醒，用優雅的姿態，慢慢收納那片深不可測的藍。

▲在人氣蜜月島卡布里，乘船探尋夢幻的翡翠藍洞。

卡布里島是歐洲最富詩意的蜜月勝地，潔白岩壁映著層層海色，整座島嶼彷彿漂浮在光影之中。搭上小船緩緩駛入舉世聞名的藍洞，海水在瞬間轉為透亮的藍寶石，從腳下泛起幽微光暈，靜謐卻震撼。那一刻，時間彷彿慢了下來，只剩光與海彼此呼應，讓人忍不住想把這抹藍，珍藏於心。

▲登上孟雷阿雷，俯瞰湛藍港灣，驚艷教堂黃金鑲嵌畫。

西西里島則是地中海最壯闊的一頁史詩，大文豪歌德曾說，這裡是義大利的美麗之源。蔚藍的第安尼亞海岸線，勾勒出動人的港灣輪廓，首府巴勒摩的港灣區被譽為「黃金谷」，陽光與歷史在此交織。登上高崗的孟雷阿雷，遠眺城市與海灣相接的壯麗，教堂內金色鑲嵌畫流轉著細膩光芒。來到有「地中海女王」之稱的陶歐米納，古希臘劇場遺跡與中世紀建築相映成趣，而神殿之谷的阿格利建多，悲劇美感的頹倒列柱，更是眾神在天地間的永恆定格。也難怪人們總說，沒到過西西里，就不算真正走進義大利。

▲想看最震撼的希臘神廟，不一定要去雅典，但一定要去阿格利建多。

至於馬爾他，像一座靜靜佇立海上的石之王國。由馬爾他島、哥佐島與科米諾島組成的迷你國度，承載著騎士團的榮光與傳奇，也是特洛伊木馬屠城、神鬼戰士、權力遊戲等電影與影集取景地。陽光下的古城牆厚實優雅，彷彿仍守護著過去的榮耀。馬爾他也有一處「藍洞」，位於巨大的天然海蝕拱門間，是馬爾他著名的「三藍」之一！

▲馬爾他是卡通「大力水手」卜派的故鄉，也是許多知名的電影或影集取景地。

從雙藍洞的奇幻光影，到史詩般的古文明遺跡，一趟旅行不僅是視覺的洗禮，更是一段豐富心靈的旅程。把握線上旅展限定優惠，為自己預約最極致的地中海假期吧！

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