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鶴茶樓「香瓜金萱青茶」加入半顆果肉　5/20開賣限時買1送1

▲▼鶴茶樓「香瓜金萱青茶」睽違4年再回歸。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓「香瓜金萱青茶」睽違4年回歸。（圖／鶴茶樓提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鶴茶樓「香瓜金萱青茶」睽違4年回歸，選用台灣美濃瓜打成冰沙結合金萱青茶，更加入近半顆果肉，5月20日上市，當日還有買1送1限定優惠。

▲▼鶴茶樓「香瓜金萱青茶」睽違4年再回歸。（圖／鶴茶樓提供）

▲香瓜金萱青茶為香瓜冰沙搭配金萱青茶、果肉。

香瓜金萱青茶選用美濃香瓜製成冰沙，再加入金萱茶與近半顆果肉，中杯69元、大杯79元，冰量固定，糖度可調整。鶴茶樓指出，5月20日開賣當天至門市購買香瓜金萱青茶，送中杯純茶，每人限購2組，純茶不含蕎麥茶。

曾喝過香瓜金萱青茶的網友分享，「香瓜味和金萱茶都完整保留」，並透露店家推薦微糖剛剛好。

▲▼珍煮丹近日也推出3款飲品。（圖／珍煮丹提供）

▲珍煮丹近日推出3款飲品。（圖／珍煮丹提供）

珍煮丹新推出3款飲品，「水蜜桃烏龍」為烏龍茶湯搭配水蜜桃果肉，每杯75元起；「黑糖布蕾珍珠鮮奶」以鮮奶為基底，加進布蕾、黑糖珍珠，中杯75元起；還有以嫩葉綠茶窨入含苞欲放的茉莉花、玉蘭花搭配奶香的「茉白奶綠」，中杯40元起。業者提醒，百貨店與一般門市價格不同，前述價格以門市為主。

▲▼再睡5分鐘6周年飲品、周邊。（圖／再睡5分鐘提供）

▲再睡5分鐘推出2款冰沙新品。（圖／再睡5分鐘提供）

另外，再睡5分鐘本月也陸續推出2款冰沙新品，「黑桑莓莓沙沙」以在地桑椹藍莓醬加入巨峰葡萄果漿、四季金萱打成冰沙，再放進檸檬水果凍，每杯80元，限時販售至6月9日；「香橙可可沙沙」使用荷蘭進口可可粉搭配糖漬日本橘皮絲，融合日安紅茶、牛乳、奶精等再以鮮奶油與可可粉點綴，售價85元，6月10日至30日限定上市。

關鍵字： 美食情報 美食雲 鶴茶樓 再睡5分鐘 珍煮丹

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