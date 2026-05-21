維也納皇家墓穴超過160人長眠！1.5噸華麗巨棺刻滿王冠與骷髏

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳品勻

位於維也納核心城區新市場（Neuer Markt）的「皇家墓穴」（Kaisergruft，又常被稱為 Kapuzinergruft），自17世紀以來就是眾多哈布斯堡家族成員的長眠之地，瑪麗亞·特蕾莎、法蘭茲·約瑟夫一世、西西公主的墓室都在這邊，算是頗熱門的維也納景點。

我會知道這個景點是因為很久之前參加徒步導覽時，導覽人員有特別介紹新市場上的噴泉「Donnerbrunnen」，預知女神的手指向皇家墓穴，意指他們需要鑑往知來的治理國政。皇家墓穴的參觀方式很簡單，進入後順著動線走到出口就可以看完重點棺木，裡面的介紹以人物生平為主，不會著墨太多棺木設計或含意。雖然對我來說這邊不算是維也納必去景點，初訪這個城市而且只待3－4天的話，是可以跳過，但花1－1.5小時參觀還算值得。

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簡介

這個墓穴是位於維也納嘉布遣會修道院（Kapuzinerkloster Wien）的哈布斯堡家族墓穴，1617年安娜皇后去世前要求葬在這邊，爾後她跟丈夫過世後繼任者於這邊興建墓穴，直到1633年才完工、費時超過10年。這邊自17世紀啟用後經過超多次擴建，例如瑪麗亞·特蕾莎女皇棺木所在的圓頂區域是在18世紀增建的、法蘭茲·約瑟夫一世墓室附近的新墓室是於1960年代增建的。

能下葬這邊的「幾乎」都是哈布斯堡家族成員，唯一的例外是瑪麗亞·特蕾莎女皇的保母「Marie Karoline von Fuchs－Mollard」，然後只有一位不是天主教徒。這邊的棺木大多經過防腐處理，死者過世後會取出內臟，有一大部分的心臟移到附近的維也納奧古斯丁教堂（德語：Augustinerkirche）保存、其他內臟移到聖史蒂芬大教堂，但也不是每一位都這樣。

▲不太顯眼的哈布斯堡家族墓穴。

▲外面新場場上的噴泉：Donnerbrunnen。

參觀動線

進入皇家墓穴後順著動線參觀即可、非常簡單，雖然沒有提供導覽機或APP，不過現場有蠻豐富的英文告示牌，還是可以知道不少知識，如果想更深入的了解可以找看看有無導覽團。我有遇到導覽團，人很多然後墓穴的走道不大，搞得參觀品質蠻差的！以下只會介紹我比較有印象的棺木，這邊是超過160人的長眠之地，其中有12位皇帝、18位皇后，不會一一分享。

安娜皇后與丈夫

前面有提到首先葬在這邊的是安娜皇后（Anna of Tyrol）跟她的丈夫馬蒂亞斯（Matthias），這兩位的棺木非常樸素、樸素到你絕對不會錯過，因為其他棺木太華麗了，附近還有很特別的墓穴、陳列六個棺木，那是12位孩童的長眠之所。

▲馬蒂亞斯與安娜皇后。

▲孩童的棺木。

棺木外觀華麗

這邊的棺木幾乎都是王公貴族，華麗程度不言可喻，很常看到的象徵是骷顱頭（象徵死亡），也很容易發現象徵勝利的號角、象徵王權的王冠等等，單純當成藝術品欣賞就好，對死者有興趣再看看其生平簡介，但上面不會說明棺木外觀。

▲許多棺木都有骷髏頭。

▲幾乎都是偏向巴洛克風格。

▲17世紀的神聖羅馬帝國皇帝「利奧波德一世」，最大的功績是擊退要侵襲歐洲的土耳其人。

西班牙王位繼承戰爭

前進到瑪麗亞·特蕾莎棺木所在圓頂之前，還可以看到一個超級巴洛克樣式的棺木，那是屬於約瑟夫一世（Josef I）。這個棺木有超多戰爭的象徵，包含號角、盔甲、火槍等等，棺木上的場景代表這位皇帝在西班牙王位繼承戰爭的勝利。最終路易十四的孫子登上西班牙王位、開啟了波旁王朝在西班牙的統治，但是這個支脈不能繼承法國王位，且西班牙自此之後再也無法涉入哈布斯堡王朝的運作（原本西班牙是分支，但這個分支斷了）。

簡單來說就是路易十四幫孫子取得西班牙王位，但西班牙與法國兩者還是獨立、法國對西班牙沒有任何支配權，哈布斯堡王朝自此之後不再受西班牙的干擾。這個結果最終比較有利於奧地利那邊的哈布斯堡家族，法國頂多就只是有一位對他比較友善的國王，所以約瑟夫一世的棺木才會大書特書這一點，那是皇帝光榮的一刻。

▲約瑟夫一世的棺木。

▲月桂冠是必備的。

▲下方的盔甲。

▲長槍與火藥桶。

伊麗莎白·克里斯蒂娜

這區域還有一個很耀眼的棺木：伊麗莎白·克里斯蒂娜，她是瑪麗亞·特蕾莎的母親，棺木上的浮雕是她遠航到巴塞隆納進行婚禮，當時正值西班牙王位繼承戰爭，她未來的老公查理六世正在西班牙打仗。

▲伊麗莎白·克里斯蒂娜的棺木。

▲很值得細看的雕刻。

全場最華麗的棺木

瑪麗亞·特蕾莎女皇棺木所在的地方是整個皇家墓穴最華麗的區域，上面有圓頂採光，周遭有告示牌說明這區域的建築特色，但沒有詳細介紹棺木。總之瑪麗亞·特蕾莎女皇與她的丈夫合葬，棺木上方有兩人的半身像，單單棺木的上蓋就超過1.5公噸重。

棺木四周的雕刻非常華麗，可能是這對夫婦或哈布斯堡家族重要的光榮時刻。這個墓室還有許多瑪麗亞·特蕾莎親人的棺木，我不確定她的保母（Marie Karoline von Fuchs－Mollard）的棺木是否也位於這個墓室，她是唯一一位葬在這邊但不屬於哈布斯堡家族的人。

▲瑪麗亞·特蕾莎與她丈夫的棺木。

▲上方的採光圓頂。

▲另一側。

▲夫婦兩人。

▲骷髏頭還帶著王冠。

▲似乎是為了慶祝哈布斯堡家族在1739年入主義大利的佛羅倫斯。

▲似乎是瑪麗亞·特蕾莎的丈夫，在法蘭克福加冕為神聖羅馬帝國皇帝的場景。

神聖羅馬帝國最後一任皇帝

欣賞完女皇的棺木之後，順著動線走就會到新墓室以及法蘭茲·約瑟夫一世的墓室，途中還會經過一些皇帝的墓室，例如：法蘭茲二世。法蘭茲二世又可以稱為法蘭茲一世，前者的稱號屬於神聖羅馬帝國，他是最後一任皇帝，退位後成為奧地利皇帝「法蘭茲一世」。這段歷史跟拿破崙有關，總之就是拿破崙解散神聖羅馬帝國後的相關變化。

▲法蘭茲·約瑟夫一世的棺木，拉丁文的1835代表皇帝於該年過世。

法蘭茲·約瑟夫一世

法蘭茲·約瑟夫一世（Franz Joseph I of Austria）是皇家墓穴的最後一個亮點，除了位於必經路徑上，也很好認，因為跟其他棺木比起來不是樸實無華可以形容的，非常符合他的形象：勤政愛民、不鋪張、簡樸。

旁邊有他的兩位至親：西西公主、奧地利皇儲魯道夫（兩人的獨子、自殺身亡）。跟其他棺木一樣，這區域也有人物簡介，但對他們有興趣的話還是參觀熊布朗宮與霍夫堡西西博物館吧。跟其他區域不同，這邊的地上有擺放一些致敬的花束，不太確定是否有規定只有這區域可以放，總之蠻顯眼的。

▲法蘭茲·約瑟夫一世一家人。



▲另一側。



▲這一邊有頭像。



▲下方的說明。



▲西西公主的比較豐富。

墨西哥皇帝

如果有參觀熊布朗宮、霍夫堡西西博物館或者看過影集「茜茜皇后」，應該會對法蘭茲·約瑟夫一世的弟弟馬克西米利安一世（Maximilian I）有印象。馬克西米利安一世被推舉為墨西哥皇帝，然後無法應對當地的暴動、被刺身亡，他的棺木陳列在進到法蘭茲．約瑟夫一世墓室前的上一個區域，也蠻容易找的，有墨西哥國旗那一個就是了，那區域就是1960年代擴建的新墓室。

▲馬克西米利安一世的棺木。

▲就是這一位。

▲其他棺木。

近代亡者

參觀完法蘭茲．約瑟夫一世的墓室後差不多就到尾聲了，出去前還可以看到一些很常見樸素、簡約的棺木，那是屬於近代亡者的，出口前還有一個很小的禮拜堂，拍完就可以出去了。

▲晚近死者的棺木。



▲小禮拜堂。

心得感受

撇除有導覽團的時候參觀品質很不好，如果對奧地利歷史非常有興趣的話蠻推薦到這邊走走，藉由對多位皇帝、皇后的介紹，可以知道哈布斯堡家族統治奧地利時的眾多事蹟，當然許多巴洛克樣式的華麗棺木也值得好好欣賞。

維也納皇家墓穴

地址：Tegetthoffstraße 2, 1010 Wien, 奧地利

營業時間：10：00－18：00

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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