ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台南咖哩餐車每日限量供應！特製高湯燉透帶筋牛腱　只要120元

愛比妞的美食地圖

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩。愛比妞。

▲▼咖哩餐車。（圖／部落客愛比妞の美食旅遊地圖授權提供）

撰文攝影／愛比妞の美食旅遊地圖、整理／實習記者陳品勻

有沒有跟我一樣喜歡吃咖哩飯的朋友！最近發現了這家「咖哩餐車」外帶咖哩，馬上約好友們一起去追這台「咖哩餐車」，今天不藏私來分享這隱藏版咖哩飯給你們，我跟好友都覺得牛肉咖哩飯好好吃！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

販售地點
餐車有固定的販售地點！每天在台南市安南區海佃路二段623巷口販售，附近一公里內店家也可以幫你外送，而且外送平台上也可以訂到這家的咖哩飯。

▲▼咖哩餐車。（圖／部落客愛比妞の美食旅遊地圖授權提供）

菜單
有雞肉咖哩飯100元、豬肉咖哩飯100元、牛肉咖哩飯120元，販售的品項很簡單，馬上就可以決定好要吃哪一樣。

▲▼咖哩餐車。（圖／部落客愛比妞の美食旅遊地圖授權提供）

牛肉咖哩 120元
喜歡吃濃郁咖哩的朋友一定要試試咖哩餐車的牛肉咖哩飯，這碗讓我們好驚艷，是以特製高湯熬煮而成。精選牛腱肉帶有珍貴的Q彈牛筋，肉質豐厚不乾澀。濃郁的咖哩辛香與蔬菜甜味交織，每一口都能感受到香氣在舌尖爆發，是喜歡重口味的朋友絕對不能錯過。

▲▼咖哩餐車。（圖／部落客愛比妞の美食旅遊地圖授權提供）

▲▼咖哩餐車。（圖／部落客愛比妞の美食旅遊地圖授權提供）

雞肉咖哩 100元
以經典佛蒙特咖哩為基底，加上秘製香料提味，勾勒出溫潤飽滿的甘甜滋味。因為老闆小孩喜歡吃咖哩飯，特別製作有著濃郁咖哩香卻不帶辣的咖哩醬，是小朋友可以吃的咖哩飯。特別嚴選鮮嫩雞腿肉，口感嫩滑不乾柴，完全沒有辣度，是一份連小朋友都會愛不釋手的家常美味。

▲▼咖哩餐車。（圖／部落客愛比妞の美食旅遊地圖授權提供）

▲▼咖哩餐車。（圖／部落客愛比妞の美食旅遊地圖授權提供）

▲▼咖哩餐車。（圖／部落客愛比妞の美食旅遊地圖授權提供）

▲▼咖哩餐車。（圖／部落客愛比妞の美食旅遊地圖授權提供）

豬肉咖哩 100元
豬肉咖哩選用厚實的梅花骰子肉入鍋慢燉，肉質Q彈且充滿嚼勁。每一塊豬肉都完美吸附了香料精華，搭配燉得軟糯的馬鈴薯與紅蘿蔔，就像媽媽親手熬煮的「家庭風味」，扎實的份量，給您最誠實的飽足感。

▲▼咖哩餐車。（圖／部落客愛比妞の美食旅遊地圖授權提供）

▲▼咖哩餐車。（圖／部落客愛比妞の美食旅遊地圖授權提供）

▲▼咖哩餐車。（圖／部落客愛比妞の美食旅遊地圖授權提供）

▲▼咖哩餐車。（圖／部落客愛比妞の美食旅遊地圖授權提供）

咖哩餐車

地址：台南市安南區海佃路二段623巷口
電話：0978－345205
營業時間：11：30－13：30、16：30－19：30（售完為止）（周日公休）

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
粉絲團Instagram部落格

【你可能也想看】

►台南夜店風火鍋吃到飽！499元爽嗑8款牛豬雞羊＋哈根達斯生啤暢飲
►台南新開幕「榴槤千層蛋塔」挑戰味蕾！還有現烤叉燒酥鹹甜脆口
►東京20年甜甜圈名店進駐台南！口感Q彈擠入濃郁提拉米蘇內餡

「K-SPARK IN KAOHSIUING」神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

關鍵字： 咖哩餐車 台南美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 愛比妞の美食旅遊地圖

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【警察抓警察】高雄警下班未禮讓行人被攔　竟催油門壓同僚腳

推薦閱讀

隨影城歇業！饗麻饗辣台南國賓店8/24熄燈　新址中華店裝潢中

隨影城歇業！饗麻饗辣台南國賓店8/24熄燈　新址中華店裝潢中

台南人氣鬆餅店「靄林」宣布熄燈　只營業到8/21

台南人氣鬆餅店「靄林」宣布熄燈　只營業到8/21

一盤集結4種風味！濃郁孜然搭配烤餅越嚼越香　台南隱藏老屋咖哩

一盤集結4種風味！濃郁孜然搭配烤餅越嚼越香　台南隱藏老屋咖哩

只開周末！台南隱藏版「素食拉麵」太讓人驚豔　昭和感小店藏巷弄

只開周末！台南隱藏版「素食拉麵」太讓人驚豔　昭和感小店藏巷弄

獨 ∕ 豐原客運谷關無候車亭　乘客被迫日曬雨淋

獨 ∕ 豐原客運谷關無候車亭　乘客被迫日曬雨淋

全台首間「壽司郎外帶店」！便當最貴680元　立食區6月中開放

全台首間「壽司郎外帶店」！便當最貴680元　立食區6月中開放

石垣島渡輪「5、6月剩候補」

石垣島渡輪「5、6月剩候補」

台南隱藏版咖哩餐車每日限量供應！

台南隱藏版咖哩餐車每日限量供應！

直擊／旅展宣傳大陸團行程遭批違法　業者急撤廣告看板

直擊／旅展宣傳大陸團行程遭批違法　業者急撤廣告看板

宜蘭礁溪老爺2.0開箱、雙玩法一次收！

宜蘭礁溪老爺2.0開箱、雙玩法一次收！

推薦行程

讀者迴響

熱門行程

最新新聞更多

獨 ∕ 豐原客運谷關無候車亭　乘客被迫日曬雨淋

全台首間「壽司郎外帶店」！便當最貴680元　立食區6月中開放

石垣島渡輪「5、6月剩候補」

台南隱藏版咖哩餐車每日限量供應！

直擊／旅展宣傳大陸團行程遭批違法　業者急撤廣告看板

宜蘭礁溪老爺2.0開箱、雙玩法一次收！

拿坡里大披薩、6塊炸雞特價199元　達美樂3款分享餐下殺39折

周董愛店「淡水文化阿給」回歸　停業3個月5/31重新開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366