台南咖哩餐車每日限量供應！特製高湯燉透帶筋牛腱　只要120元

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩。愛比妞。

撰文攝影／愛比妞の美食旅遊地圖、整理／實習記者陳品勻

有沒有跟我一樣喜歡吃咖哩飯的朋友！最近發現了這家「咖哩餐車」外帶咖哩，馬上約好友們一起去追這台「咖哩餐車」，今天不藏私來分享這隱藏版咖哩飯給你們，我跟好友都覺得牛肉咖哩飯好好吃！

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販售地點

餐車有固定的販售地點！每天在台南市安南區海佃路二段623巷口販售，附近一公里內店家也可以幫你外送，而且外送平台上也可以訂到這家的咖哩飯。

菜單

有雞肉咖哩飯100元、豬肉咖哩飯100元、牛肉咖哩飯120元，販售的品項很簡單，馬上就可以決定好要吃哪一樣。

牛肉咖哩 120元

喜歡吃濃郁咖哩的朋友一定要試試咖哩餐車的牛肉咖哩飯，這碗讓我們好驚艷，是以特製高湯熬煮而成。精選牛腱肉帶有珍貴的Q彈牛筋，肉質豐厚不乾澀。濃郁的咖哩辛香與蔬菜甜味交織，每一口都能感受到香氣在舌尖爆發，是喜歡重口味的朋友絕對不能錯過。

雞肉咖哩 100元

以經典佛蒙特咖哩為基底，加上秘製香料提味，勾勒出溫潤飽滿的甘甜滋味。因為老闆小孩喜歡吃咖哩飯，特別製作有著濃郁咖哩香卻不帶辣的咖哩醬，是小朋友可以吃的咖哩飯。特別嚴選鮮嫩雞腿肉，口感嫩滑不乾柴，完全沒有辣度，是一份連小朋友都會愛不釋手的家常美味。

豬肉咖哩 100元

豬肉咖哩選用厚實的梅花骰子肉入鍋慢燉，肉質Q彈且充滿嚼勁。每一塊豬肉都完美吸附了香料精華，搭配燉得軟糯的馬鈴薯與紅蘿蔔，就像媽媽親手熬煮的「家庭風味」，扎實的份量，給您最誠實的飽足感。

咖哩餐車

地址：台南市安南區海佃路二段623巷口

電話：0978－345205

營業時間：11：30－13：30、16：30－19：30（售完為止）（周日公休）

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

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