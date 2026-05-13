牛角燒肉嘉義耐斯店宣布5/14回歸　連4天「4人以上同行88折」

▲牛角燒肉嘉義耐斯店宣布5/14回歸。（圖／牛角燒肉提供）

記者黃士原／台北報導

去年8月熄燈的牛角燒肉嘉義耐斯店回歸，明天開始試營運，同步推出多項期間限定優惠，包括首兩日極上方案特價499元（原價1499元+10%），連4天「4人以上同行88折」、單筆消費滿2000元送200元優惠券。

牛角燒肉嘉義耐斯店曾因營運規劃調整，去年8月31日結束營業，業者昨日宣布回歸，餐廳地點搬到商場的3樓，明天開始試營運。業者表示，為了滿足不同用餐情境的消費者，除了適合日常用餐與平日來客的個人燒肉定食（搭配沙拉、小菜及自助吧），還有品項豐富的任您吃方案、符合家庭客、朋友聚餐需求的多人套餐。

▲豪華五重奏牛肉盛合個人定食。（圖／牛角燒肉提供）

慶祝回歸，嘉義耐斯店也推出多項優惠，試營運首兩日每日前30名顧客，原價1499元+10%的極上方案，特價499元+10%；5月14日至5月17日，4位成人以上同行來店用餐，即可享有88折優惠；5月14日至5月31日，單筆消費滿2000元，即可獲贈200元優惠券。

來自日本的牛角日式燒肉專門店，提供單點、套餐與任您吃3種用餐方式，顧客可自由選擇適合的用餐方式，肉品單點100元至490元，套餐1199元起，而人氣較高的任您吃方案，價格則是從699元起至1449元。個人燒肉定食價位則在260元至690元之間。

▲王品「肉次方」平日下午爽吃3小時回歸。（圖／王品提供）

另外，搶攻平日聚餐商機，肉次方6月30日前再推出3小時爽吃專案，下午場14:00至17:00​，宵夜場20:30至23:30，須2人同行，全台分店僅台北峨眉店不適用，高雄夢時代店只提供下午時段。

肉次方是王品集團旗下燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，658元至1598元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。