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牛肉麵、排骨飯特價119元　三商巧福生日慶優惠持續到5/20

▲三商巧福生日慶，原汁牛肉麵特價119元。（圖／三商巧福提供）

記者黃士原／台北報導

三商巧福一年一度的生日慶來了，5月20日前原汁牛肉麵、紅燒排骨飯全都特價119元。

三商巧福今年生日慶活動開跑，單點原汁牛肉麵（原價185元）、紅燒排骨飯（原價145元）全都特價119元，超值套餐也有優惠，原汁牛肉麵/紅燒排骨飯加中杯飲料超值套餐特價145元，加芝麻牛蒡絲特價155元，搭配韓國泡菜與中杯飲料特價165元，活動20日結束。

三商i美食卡APP會員也有專屬優惠，生日慶期間，消費時掃描會員條碼，單筆交易滿250元，贈50元折價券1張，消費隔日自動歸入APP券匣中，但桃園機場、中壢站、南投站、西螺北、西螺南、新營南門市不配合APP活動。

▲護師吃盛宴自助餐廳晚餐可享3人同行1人免費。（圖／新竹喜來登提供）

另外，新竹喜來登推出「護師節」餐飲優惠，針對具有醫師、護理師（護士）有效證件者，5月28日前每周一至周四，至餐廳用餐可享專屬餐飲優惠，「盛宴自助餐廳」下午茶及晚餐餐期，3位成人同行1人免費吃到飽；「大廳咖啡吧」半自助午間套餐8折優惠，「迎月庭鐵板與日式料理」日式套餐8折優惠；「采悅軒中餐廳」內用消費滿1000元現折200元。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 三商巧福

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