淡水禮萊國賓「299元電影套票」只賣1個月　淡江大橋通車限定

▲隨著淡江大橋通車，淡水整體觀光動能持續升溫。（圖／將捷金鬱金香酒店提供）



記者彭懷玉／綜合報導

為慶祝新北「淡江大橋」12日正式通車，位於淡水滬尾藝文休閒園區內的「禮萊國賓影城」推出限時優惠，299元含電影票1張、小份爆米花及中杯碳酸飲料，每位會員限購2組。

▲滬尾藝文休閒園區內的「禮萊國賓影城」推出限時優惠。（圖／翻攝自滬尾藝文休閒園區）



國際級新地標「淡江大橋」啟用，鄰近的滬尾藝文休閒園區宣布，其內禮萊國賓影城祭出為期1個月的「淡江大橋通車慶」活動。至6月11日前，國賓影城會員可用299元優惠價購買「通車慶套票」，內容包含電影票1張、小份爆米花及中杯碳酸飲料，相當於以接近電影票價格，再加贈餐飲組合。

另外，路易莎集團去年底推出全新時尚風格餐飲品牌「白霧時光」，從早午餐、義大利麵到豬肋排與牛排都有，提供消費者全日餐飲生活體驗。繼去年12月開出板橋首店（新板傑仕堡1樓）後，近日品牌規劃插旗新北市淡水區的紅樹林尚海社區，目前正在徵才網站召募員工，暫定6月開幕。

▲麵包區供應多款歐式麵包。（圖／記者黃士原攝）

路易莎表示，白霧時光想要營造一種更自由、更有層次的全新體驗，除了餐桌區域（用餐時間有限時）外，大部分自由區域設置高低階梯座位，重新詮釋咖啡館的使用方程式，讓顧客都能在同一空間中找到最適合自己的角落，彼此互不干擾，卻能共享生活節奏。