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紐西蘭北島「蒂芬妮藍泉」美如仙境　順遊鐵皮波浪板小鎮

▲藍泉Blue Spring,紐西蘭景點,北島景點,懷卡托。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北島除了哈比村之外，近年還有一處被譽為「世界最清澈天然泉水之一」的秘境-藍泉。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／紐西蘭報導

因電影《魔戒》系列聲名大噪的紐西蘭北島，除了哈比村之外，近年還有一處被譽為「世界最清澈天然泉水之一」的秘境悄悄走紅。距離哈比村約30分鐘車程的藍泉Blue Spring，在陽光照射下，泉水會隨著天氣、光線與角度變化，呈現寶石藍、湖水綠到蒂芬妮藍等不同色澤，如夢似幻的景色，吸引不少旅人造訪。

▲藍泉Blue Spring,紐西蘭景點,北島景點,懷卡托。（圖／記者彭懷玉攝）

▲如夢似幻的景色，吸引不少旅人造訪。（圖／記者彭懷玉攝）

藍泉位於紐西蘭北島懷卡托（Waikato）地區，毛利語名稱為「Te Waihou」，意為「新水之地」。泉水源自瑪瑪庫高原（Mamaku Plateau）地下含水層，歷經50至100年穿越火山岩層的天然過濾後，才緩緩湧出地表，水溫全年維持約攝氏11度，純淨程度極高，更被作為紐西蘭約70%的瓶裝水水源。

▲藍泉Blue Spring,紐西蘭景點,北島景點,懷卡托。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼藍泉水溫全年維持約攝氏11度，清澈見底的泉水，能清楚看見細長水草隨水流擺動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲藍泉Blue Spring,紐西蘭景點,北島景點,懷卡托。（圖／記者彭懷玉攝）

藍泉最迷人的地方，在於近乎透明的水質與夢幻色彩。當陽光灑落水面，能清楚看見細長水草隨水流擺動，搭配清澈見底的藍綠色泉水，宛如電影中的精靈秘境，因此也被不少旅人形容為「現實版魔戒場景」。 

▲藍泉Blue Spring,紐西蘭景點,北島景點,懷卡托。（圖／記者彭懷玉攝）

▲泉水純淨度極高，陽光進入水體後，波長較長的紅光會被吸收，而藍光與綠光較容易被反射與散射，形成寶石般的夢幻色澤。（圖／記者彭懷玉攝）
至於泉水為何會呈現藍綠色？在地旅行社Star Travel星程旅行負責人Martin解釋，因為泉水純淨度極高，陽光進入水體後，波長較長的紅光會被吸收，而藍光與綠光較容易被反射與散射，再加上水草本身的色澤映襯，才形成如寶石般的藍綠色層次。

▲藍泉Blue Spring,紐西蘭景點,北島景點,懷卡托。（圖／記者彭懷玉攝）

▲順著Te Waihou Walkway步道健行，沿途可見濕地生態、原生灌木與蕨類植物，以及遠方紅葉。（圖／記者彭懷玉攝）
順著Te Waihou Walkway步道健行，沿途可見濕地生態、原生灌木與蕨類植物，幸運的話，還有機會看見紐西蘭代表性植物「銀蕨」。整條步道平緩好走，並設有木棧道、小瀑布與溪谷景觀，全長約4.7公里，單程約需1.5至2小時；若從Te Waihou Car Park入口進入，步行約10分鐘即可抵達最熱門的藍泉區。

▲Tirau小鎮巨型犬與綿羊鐵皮裝置，分別是洗手間和紀念品商店,紐西蘭旅遊,北島旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼Tirau小鎮上，以波浪鐵皮打造的巨型犬與綿羊藝術裝置，分別是洗手間和紀念品商店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲Tirau小鎮巨型犬與綿羊鐵皮裝置，分別是洗手間和紀念品商店,紐西蘭旅遊,北島旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，距離藍泉約15至20分鐘車程的Tirau小鎮，也是不少旅客會順道停留的可愛景點。小鎮以波浪鐵皮打造各式裝置，其中以巨大牧羊犬與綿羊最為知名，狗狗為洗手間，綿羊屋裡則販售蜂蜜、羊毛製品等在地特產，童趣十足，也成為紐西蘭北島公路旅行中的人氣打卡點。

近年除了自駕旅遊外，紐西蘭小包團行程也逐漸受到台灣旅客青睞。由在地台灣人Martin經營的Star Travel星程旅行 ，自2017年成立以來，主打客製化與深度旅遊服務，從行前規劃到當地導覽皆由團隊親自安排，結合司機與導遊角色，協助旅客深入探索紐西蘭自然風景與在地文化。

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