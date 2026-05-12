森森燒肉新北林口店5/26試營運　5/18開放訂位

▲森森燒肉新北林口店5/26試營運。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台中起家的「森森燒肉」正式插旗大台北地區，首家店落腳新北市林口區，業者日前宣布5月26日試營運，5月18日中午12點開放訂位。品牌同時祭出優惠，5月26日至6月8日用餐，送草蝦+紋甲花枝雙人組合（市價375元）。

森森燒肉為台中知名燒肉店，用餐方式可選擇套餐或單點，套餐1980元起，單點菜色90元至1168元，餐廳內還設有沙拉水果區、甜點櫃、熟食區、飲品區與冰淇淋區等，都能無限取用，其中甜點櫃提供10種以上的精緻甜點，包含馬卡龍、法式塔、閃電泡芙、可麗露等，被網友譽為「被燒肉耽誤的甜點店」。

森森燒肉目前全台有10家分店，分布在台中、新竹、桃園及高雄，新北林口店是大台北地區第1家門市，5月26日試營運，5月18日中午12點開放訂位。慶祝新店開幕，5月26日至6月8日用餐，送草蝦+紋甲花枝雙人組合（市價375元）。

▲金子半之助推出全新「輕蔬海陸盛合御膳」。（圖／金子半之助提供）

另外，金子半之助「年中慶」5月14日開跑，任一主餐升級套餐可獲得「主餐買1送1券」，優惠券限下次使用，6月30日前使用完畢。

14日同時推出全新「輕蔬海陸盛合御膳」，選用南瓜、茄子、花椰菜與舞菇等蔬食，搭配鳳尾蝦與雞肉，大幅提升蔬菜比例，主食可選高麗菜絲或白飯，內用選白飯可享「免費續碗」，每份359元，加99元再多吃1碗牛肉丼飯。