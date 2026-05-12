5元日韓機票明開搶！易遊網線上旅展1折起　還有1元機場送機

▲大阪心齋橋示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

易遊網宣布將於明（13日）起推出線上旅展，全站下殺1折起，祭出5元日韓機票、機加酒5折券、飯店5折券等限量商品，還有1元機場送機、票券買一送一優惠，活動持續至26日為止。

▲首爾明洞。（圖／記者蔡玟君攝）

5元機票13日中午12點起開搶 前400名買商務艙送1元機票送機

此次易遊網線上旅展最大亮點為平日中午12點限量開搶5元大阪、首爾機票，機加酒5折券、國內外飯店5折券等商品，其中由5元機票打頭陣，將於13日中午12點開跑；另國內飯店5折券包括全台12間指定飯店可選擇，最高現折2500元。



易遊網同步攜手福斯商旅以及國內規模最大的純電動車隊ZEMO，凡於活動期間預訂11月30日前出發的機票或機加酒商品，前400名下單之商務艙旅客，即可享「1元機場送機」。

▲真航空。（圖／ETtoday資料照）

日韓機票、飯店下殺5折起 票券買一送一

業者也集結17家航空公司旅展優惠，熱門航點最低下殺5折起。如「真航空」飛釜山來回含稅5390元起（含15公斤行李）、星宇航空飛熊本來回含稅10,706元起、國泰航空飛東京來回含稅1萬2713元起。

而票券商品也有多項限量買一送一優惠，包括香港昂坪纜車、JR關西與北陸鐵路周遊券7日+高岡哆啦A夢門票套組、JR觀光列車「Hana Akari」等。



日韓飯店也祭出最低5折起優惠，如「大阪堺筋本町大和ROYNET PREMIER酒店」每晚含稅3150元起；位於東京銀座的「三井花園酒店銀座五丁目」下殺55折起，每晚含稅4665元起；沖繩「東急STAY沖繩那霸酒店」每晚含稅3720元起；鄰近清溪川的「新首爾酒店」同樣享55折起優惠，每晚含稅最低免3000元就住得到。

▲富國島世界最長跨海纜車。（圖／記者蔡玟君攝）



團體旅遊方面，「富國島輕奢5天」第二人現折2000元，每人含稅2萬4900元起；「關西團體5天」搭乘星宇航空，串聯海之京都伊根灣遊船、美山合掌村與天橋立纜車等經典秘境，每人含稅3萬5900元起。「酷玩澳洲6天」則鎖定小資族群，走訪雪梨歌劇院近距離感受世界級藝術殿堂、安排無尾熊抱抱體驗，限量價每人含稅4萬600元起。

▲Klook推出全球迪士尼樂園門票優惠。上圖僅為示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊電商Klook則宣布從5月15日起推出為期一個月的線上旅展，包括環球影城門票買一送一、eSIM 10元、天天折千優惠，還可抽新加坡迪士尼郵輪免費搭。

隨著國際油價與燃油附加費調漲，出國成本逐步攀升。根據Google搜尋量顯示，旅展優惠相關關鍵字於今年3月已較去年同期成長22%，顯示旅客對優惠促銷的關注度提前升溫，也更加期待旅展釋出的限時優惠。

▲日本環球影城示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

Klook此次推出為期一個月線上旅展，活動期間每日限量發送最高現折1000元優惠碼；每周一早上11點則推出人氣商品買一送一優惠，包含各地環球影城與迪士尼樂園、親子最愛沖繩美麗海水族館、近期新開幕楓之谷主題區的首爾樂天世界，還有Klook獨家豪華版東京樂享周遊券。

業者也推出官方eSIM「7天1GB」方案最低只要10元起，也可依需求加價升級流量與天數，涵蓋日本、韓國、泰國、香港、越南等熱門目的地。同時即日起至6月14日還可參加「全球迪士尼夢幻輪盤」，最大獎為新加坡迪士尼郵輪，其餘還有全球迪士尼門票5折券、迪士尼周邊商品等，為暑假旅遊增添更多驚喜。