北海岸公路旅行必停這站！金山海景露台咖啡廳　店貓隨地躺超萌

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者陳莉玟

北海岸金山的台二線上，有一間咖啡廳在Google地圖上直接被標註為「金山跳石沒有名字的咖啡店」，它沒有華麗的招牌，只有滿滿的陽光、湛藍的海景，以及那抹讓人一眼難忘的亮黃色。這裡不只是北海岸的網美打卡點，更是許多人想要遠離城市喧囂時，腦海中會浮現的秘境。

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交通方式＆停車資訊

大眾運輸：於捷運淡水站或基隆火車站，搭乘862、863公車至「跳石站」下車即可到達。

停車資訊：路邊停車，咖啡店旁斜坡有約五、六個車位。

環境介紹

金山跳石沒有名字的咖啡店就位於「跳石公車亭」對面，跳石公車亭因背對藍天大海，也是非常多人會特地來拍照的打卡點。

▲主建築是醒目的黃色，設計簡約卻極具生命力，在碧海藍天的襯映下顯得格外耀眼。

▲面對馬路的樓梯其實並不是真正通往咖啡廳的入口，真正的入口還要再往上走，不過這個偽大門大家還是會停下腳步拍照。

▲這裡才是真正的入口。

最大的賣點就是「海景第一排」

咖啡店分為室內與戶外區，天氣好的話我建議坐在戶外。坐在木質的露台可以看見馬路對面跳石公車亭，以及波光粼粼的大海、吹著愜意的微風。這裡沒有過多的裝飾，大自然就是它最美的裝潢。

▲戶外區還有一間很酷的玻璃屋，不過這間沒有冷氣，夏天會有點熱。

可愛店貓

▲遇到了兩隻可愛店貓，一黑一白，黑白貓咪一直在呼呼大睡，後來被吵醒還一臉不爽，很有個性！

餐點分享

提供飲料、咖啡、鬆餅、披薩等，每人低消為一杯飲料。喝下一口西西里氣泡咖啡，氣泡感與檸檬的清香在舌尖炸開，瞬間沖淡了夏日的燥熱，是稱職的看海良伴。

▲坐在這裡邊喝咖啡就能邊看到斜對面的跳石公車亭及大海，只是電線桿和黑電線會遮擋部分視線。

總結

在金山跳石沒有名字的咖啡店，時間彷彿慢了下來，你可以什麼都不做，只是看著遠方的海平線發呆，或是跟朋友開心自在地聊天。這裡不適合趕行程，只適合揮霍時光。

金山跳石沒有名字的咖啡店

地址：新北市金山區永興里跳石4號

電話：02－24081952

營業時間：平日12：00～18：00／假日11：00～19：00

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格、Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

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