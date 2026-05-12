民生早午餐降價「經典早餐盤360元起」　加購荷包蛋2顆70元

▲貓下去全新品牌「民生早午餐」降價。（圖／貓下去提供）

記者黃士原／台北報導

台北知名餐酒館「貓下去」的全新品牌「民生早午餐」，因為一份早午餐售價580元、加購荷包蛋要140元而引起熱議，經4個月的試營運後，昨天正式開幕，同時也調整菜單，像是經典早餐盤降價，從360起至400元，加購荷包蛋原本3顆140元換成2顆70元。此外，只要憑消費紀錄，即可兌換旗下2家餐廳的終身85折會員資格，及1張500元消費折抵券。

今年1月試營運的「民生早午餐」，品牌標語「Naked But Good」意指「真誠不加修飾，簡單而確實」的精神，只為呈現每一道餐點最實在的風味，同時注入源自貓下去DNA的創意巧思，主打「整天可以吃的經典早餐盤」，菜色涵括培根、蛋、沙拉、薯餅與特製沾醬等美式早餐重要元素，搭配蛋類選項除了荷包蛋、炒蛋、蛋捲，還有脆蛋餅。

▲「整天可以吃的經典早餐盤」原本售價580元。（圖／貓下去提供）

不過「整天可以吃的經典早餐盤」售價580元，當初在網上掀起熱議，其中荷包蛋、炒蛋、蛋捲、還有脆蛋餅，如果想多吃一份，加購價為140元，也被網友嫌貴。經4個月的試營運後，餐廳昨天正式開幕，同時也調整菜色，官方IG上提到，在價格、點法、份量與選擇上都做了修正，像是經典早餐盤降價，新價格從360元至400元，而引起關注的加購荷包蛋，則是從原本3顆140元變成2顆70元。

除了降價，民生早午餐也新增多樣菜色，像是煉乳格子鬆餅與焦化奶油荷包蛋，以及更多口味的生義大利麵和炊飯、縮小尺寸的焗烤飯。

為了回饋在試營運消費的客人，只要憑之前任何一次民生早午餐的消費紀錄（不論是發票或載具），不用消費就可以直接兌換「貓下去」兩家餐廳的終身85折會員資格，以及1張500元消費折抵券（限期90天內使用，兩家餐廳都可以使用）。

▲王品「肉次方」平日下午爽吃3小時回歸。（圖／王品提供）



另外，搶攻平日聚餐商機，肉次方6月30日前再推出3小時爽吃專案，下午場14:00至17:00​，宵夜場20:30至23:30，須2人同行，全台分店僅台北峨眉店不適用，高雄夢時代店只提供下午時段。

肉次方是王品集團旗下燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，658元至1598元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。