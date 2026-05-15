揭密台灣六千年製陶歷史！鶯歌陶瓷博物館「陶痕特展」開箱

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳莉玟

「印與款：臺灣陶痕特展」在新北市立鶯歌陶瓷博物館展出，展期為2026年4月17日至2026年7月12日。跟著製陶的軌跡，橫跨六千年的「泥土記憶」，尋找那些藏在陶瓷裡的溫度與故事。

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票價資訊

一般票價每人80元，陶瓷藝術園區免門票；設籍於新北市之市民，免費入館參觀，相關門票、免費規定請參照官方公告。

大眾運輸

乘坐火車：可由台鐵「鶯歌站」下車，從文化路出口出站右轉，即進入文化路老街商圈，沿文化路步行約10分鐘可達本館。

乘坐公車：可搭乘大台北公車、台北客運和桃園客運至「陶瓷博物館」站下車。

展覽內容

以前總覺得陶器上的花紋只是裝飾，但其實這些紋路也是人類文明的象徵。從克服技術困難到想在器物上多留一點美，陶器不僅僅是日常用品，更是表達情感的媒介，早在新石器時代出土的陶器文物上就能發現這樣的美感了！從粗繩紋到後來發展出的紅彩、黑彩，甚至還有精緻的貝殼紋路，這些看似「多此一舉」的裝飾，其實是前人對生活儀式感的堅持。

到了日治時期，台灣陶瓷開始有了巨大的轉變

陶器上開始出現地名、窯名，甚至是窯主的名字，就像是幫每件作品辦了專屬的「身分證」，讓人一眼就能認出它的出身。

展覽更展出了台灣不同地區的陶瓷特色

像是南投陶最早出現「台灣」印款，而新竹金煉成的拍印技藝也是相當特別。看著這些分布在北投、鶯歌、苗栗等地的陶瓷故事，真的會對台灣這塊土地更有認同感。

隨著時代演進，現在的陶瓷不再只是產業，更多了藝術創作者的靈魂。作品上落款，同時也代表著職人們對作品的驕傲，也是最珍貴的工藝價值。

從簡單的紋路到現在的個人品牌，這場展覽讓我們循著器物上的痕跡，閱讀了六千年的台灣陶瓷史。下次看到陶器時，不妨也翻到背面，看看那裡藏著什麼樣的驚喜印記吧！

在展區中也展示了平時難以窺見，用來創作出這些別樹一格印記的陶藝手工具。陶塑藝術家們就是透過這些工具，創作出如此多采多姿的陶藝作品，令人驚嘆不已！

體驗專區

▲來到展場的最後，還規劃了體驗專區，大家可以在這裡親自動手體驗一下在陶土上拓印的工藝。

▲還有限量的集章卡，找出剛才在展覽中看過的獨特陶藝印記。蓋滿戳章後，集章卡就是此次展覽的最佳紀念品！



新北市立鶯歌陶瓷博物館

地址：新北市鶯歌區文化路200號

電話：02－86772727 #831、832 服務台

營業時間：平日09：30－17：00／假日09：30－18：00（每月第一個星期一休館，若適逢國定假日照常開放，隔日休館）

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團、部落格

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