到馬祖追藍眼淚更方便！南北之星2號6月開5航次　船+住宿3999起

▲南北之星2號將於6月啟航。（圖／易飛旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

馬祖旅遊旺季到來，「南北之星2號」睽違3年也再度於6月啟航，本次特別交由全港通航運投入操作，並由ezfly易飛旅遊獨家代理銷售，除了販售船票，也同步推出「船+住微旅行」3999元起與團體旅遊行程。

馬祖正式迎來「藍眼淚」與跳島慢遊的觀光熱潮，也時常面臨霧季干擾航班與航空運能不足的考驗。易飛旅遊指出，「南北之星2號」快輪展現極大優勢，不僅每班具備298席的高乘載量，從台北至南竿航程更僅需3小時，完全不受機場能見度影響。

▲馬祖現在正是藍眼淚季節。

▲馬祖大坵島。

「南北之星2號」將於6月推出5個營運航次，易飛旅遊以「交通＋住宿＋在地體驗」為核心，推出涵蓋單程船票、自由行與團體深度的完整旅遊解決方案，規劃以周一、周四為主要節點，去程為下午自台北港出發、傍晚抵達馬祖，旅客可於當晚立即展開追藍眼淚行程；回程則於上午自福澳港啟程、中午返抵台北。

為滿足不同客群的預算與旅遊型態，易飛旅遊針對不同需求推出多元產品線，如彈性自由行「台北－南竿」單程船票每人1700元起，另有「來回船票＋南竿精選民宿一晚」微旅行套裝，每人3999元起。

深度團體行「南北竿深度全覽」含來回船票及住宿，每人8880元起，帶領旅客一次走訪南竿八八坑道、鐵堡、馬祖酒廠，及北竿芹壁聚落等經典景點；另有每人1萬3900元起的「南北竿全覽五天」行程，讓旅客能放慢步調，白天深度體驗戰地文化與閩東建築，夜晚沉浸於藍眼淚自然景觀。

▲華信航空。（圖／業者提供）

而華信航空「高雄－馬祖」航線從即日起每周增為2班，每周一、五飛航。連江縣長王忠銘指出，高馬航線自開通以來，有效打破地理空間限制，成功擴大馬祖在南部的觀光客源，對於促進離島觀光產值具有顯著效益。