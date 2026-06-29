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排隊半小時起跳！板橋府中站25元糖葫蘆　現煮糖衣超酥脆

DARREN蘋果樹

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Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

▲▼鳥來伯專業糖葫蘆。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

板橋小吃來推薦這家「鳥來伯專業糖葫蘆」，鄰近捷運府中站，通常經過都會看到排隊人潮！口味有草莓、番茄、葡萄以及蜜餞等等，糖葫蘆每串最便宜只要25元，價格不貴，選用新鮮水果製作。

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鳥來伯專業糖葫蘆位置
從捷運府中站走路過來也不遠，旁邊巷弄內就是板橋波霸珍珠奶茶。開車來要找附近的付費停車場，騎車來千萬不要停在騎樓，因為會被拖吊，可不要因小失大。

▲▼鳥來伯專業糖葫蘆。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥來伯專業糖葫蘆。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲排隊聽到排旁邊的人說，光是機車停車位就找很久，好險我是搭捷運走路過來，方便許多。

菜單
請以店家現場為主，有番茄、葡萄、草莓、夾蜜餞等等，最便宜只要25元，聽說之前賣20元，不過現在這價位也超級便宜。

▲▼鳥來伯專業糖葫蘆。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥來伯專業糖葫蘆。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

攤位只有兩個人，而且糖葫蘆都是現做，光煮糖水以及串水果，就要花上不少時間，所以等待時間是一定要的，至於要等多久，起碼都要半小時以上。

▲▼鳥來伯專業糖葫蘆。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥來伯專業糖葫蘆。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥來伯專業糖葫蘆。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥來伯專業糖葫蘆。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥來伯專業糖葫蘆。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲還遇到廠商來送草莓，這草莓量也太驚人，我看每天賣個一千串應該也沒問題。

現場製作好的糖葫蘆會放在鐵盤上面冷卻，整盤滿滿糖葫蘆看起來也很壯觀。冷卻完會用鐵盤把連在一起的糖葫蘆，稍微切分開來。

▲▼鳥來伯專業糖葫蘆。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥來伯專業糖葫蘆。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥來伯專業糖葫蘆。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

快輪到我的時候，排在前面的人說要20串，糖葫蘆又幾乎被清光，要重新煮糖又要等。不過店家也沒限制多少串，如果要買100串也不是不可以，因為實在太便宜了。

▲▼鳥來伯專業糖葫蘆。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥來伯專業糖葫蘆。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

心得
原本想要買草莓、夾蜜餞、葡萄各一串，結果葡萄又要等，我直接放棄葡萄。買回家最好趕緊吃，因為店家有提醒不耐放。我覺得是好吃的糖葫蘆，不過真的要等很久。

▲▼鳥來伯專業糖葫蘆。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鳥來伯專業糖葫蘆。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

鳥來伯專業糖葫蘆

地址：新北市板橋區中山路一段50巷11號
營業時間：14：30－20：30

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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