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高雄古早味粉圓冰只要20元佛心價！口感滑彈帶甜度　還有仙草冰

DARREN蘋果樹

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Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

▲▼鄧家粉圓。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

高雄小吃來推薦這家「鄧家粉圓冰」，說到高雄粉圓冰，網路聲量最多的分別是黃家粉圓冰以及鄧家粉圓冰。來的這天剛好遇到黃家粉圓冰公休，所以就先來吃鄧家粉圓冰，20元的價格實在很受在地人歡迎！

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位置

▲▼鄧家粉圓。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲鄰近高雄高中以及三民市場，來到這裡可以看到不少在地人騎著機車來吃粉圓冰。

▲▼鄧家粉圓。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲在Google地圖有4.4顆星、近四千則評論，評價真的很不錯。

▲▼鄧家粉圓。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鄧家粉圓。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

用餐環境

▲▼鄧家粉圓。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鄧家粉圓。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲簡單的棚子擺上幾張桌椅，平日來吃人潮就已經很多，看到網路鄉民分享照片，假日排隊人潮真的有夠誇張。

點餐方式

▲▼鄧家粉圓。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲不論外帶或內用，點餐方式就是來排隊直接點餐，外帶的人也不少，而且外帶也都是一次點不少碗粉圓冰。

菜單

▲▼鄧家粉圓。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲主要就是粉圓冰以及仙草冰，之前只賣15元，後來漲價到20元，但還是很便宜，菜單價錢請依店家現場為主。

▲▼鄧家粉圓。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鄧家粉圓。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

製作過程

▲▼鄧家粉圓。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲店家會把碗裡裝滿粉圓，然後把剉冰加在粉圓上面，如果不吃粉圓冰，其實他們家的仙草冰也很受歡迎。

▲▼鄧家粉圓。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

推薦品項

招牌粉圓冰
價錢真的好便宜，小顆粉圓口感滑彈，而且粉圓會帶點甜度，所以加上碎冰剛剛好。這天天氣有點熱，結果這碗三兩下就被我吃光光了！

▲▼鄧家粉圓。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼鄧家粉圓。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

鄧家粉圓

地址：高雄市三民區立德街1巷2號
電話：07－2862856
營業時間：10：10－21：30（周二公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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